Экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон выбыл из предвыборной гонки США
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Причиной данного решения стали плохие результаты, которые он показал на выборах среди республиканцев.
«Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в выборах и заручились поддержкой делегатов. Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», — цитирует его заявление ТАСС.
Ранее сообщалось, что бывший американский лидер Дональд Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова.