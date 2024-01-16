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Экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон выбыл из предвыборной гонки США

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Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон принял решение снять свою кандидатуру с выборов президента США от Республиканской партии.
Экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон выбыл из предвыборной гонки США
  • AP
  • © Bryon Houlgrave

Причиной данного решения стали плохие результаты, которые он показал на выборах среди республиканцев.

«Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в выборах и заручились поддержкой делегатов. Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», — цитирует его заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывший американский лидер Дональд Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова.

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