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Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в Айове

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Бывший американский лидер Дональд Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова.
Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в Айове
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные отделения Республиканской партии в Айове.

Так, Трамп получил 51% голосов. На втором месте — губернатор Флориды Рон Десантис (21,2% голосов), а на третьем — бывший постпред при ООН Никки Хейли (19,1% голосов).

Уточняется, что Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме Джонсона, где наибольшее количество голосов получила Хейли.

Ранее Трамп заявил, что горд предварительными результатами голосования на фракционных собраниях республиканцев в Айове.

Бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что выйдет из президентской гонки в США и поддержит Трампа.

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