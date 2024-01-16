Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в Айове

Бывший американский лидер Дональд Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные отделения Республиканской партии в Айове.

Так, Трамп получил 51% голосов. На втором месте — губернатор Флориды Рон Десантис (21,2% голосов), а на третьем — бывший постпред при ООН Никки Хейли (19,1% голосов).

Уточняется, что Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме Джонсона, где наибольшее количество голосов получила Хейли.

Ранее Трамп заявил, что горд предварительными результатами голосования на фракционных собраниях республиканцев в Айове.

Бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что выйдет из президентской гонки в США и поддержит Трампа.