Когнитивный диссонанс: почему в конгрессе США призвали отстранить Джо Байдена от власти

В конгрессе США выступили с инициативой снять Джо Байдена с поста президента. С такой идеей выступил член палаты представителей, республиканец от штата Колорадо Кен Бак. Он хочет предложить соответствующую резолюцию, поскольку считает, что социальные вызовы и угрозы безопасности, с которыми сталкиваются США, требуют от руководителя страны «сильных умственных и физических способностей». Основанием для рассмотрения такой инициативы стал доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Байден охарактеризован как пожилой человек с плохой памятью. Эксперты назвали инициативу Бака частью предвыборной борьбы, добавив, что отставка президента США маловероятна из-за отсутствия консенсуса в конгрессе и длительности процедуры импичмента.

В конгрессе США призвали отстранить Джо Байдена от власти, ссылаясь на его психическое и физическое здоровье. С такой инициативой выступил член палаты представителей, республиканец от штата Колорадо Кен Бак.

«Наша страна сталкивается с бесчисленным количеством вызовов в социальной сфере и угроз в сфере безопасности, требующих от главы государства сильных умственных и физических способностей. Настало время вице-президенту и кабинету (президента США. — RT) поставить нашу страну на первое место и продвинуться в вопросе применения 25-й поправки», — заявил Бак в интервью Fox News Digital.

Как поясняет телеканал, четвёртый раздел 25-й поправки к Конституции США позволяет вице-президенту и большинству членов кабинета Белого дома объявить американского лидера «неспособным выполнять свои обязанности, в результате чего его полномочия будут переданы вице-президенту».

«Президент может вернуть себе эти полномочия, в письменном виде обратившись в конгресс и отметив, что он в состоянии исполнять свои обязанности. Затем у кабинета будет четыре дня, чтобы это (заявление. — RT) опровергнуть, после чего конгресс проведёт голосование по вопросу того, может ли президент оставаться у власти», — говорится в материале Fox News.

Как поясняется, конгрессмен Бак планирует представить резолюцию, основанную, в частности, на докладе спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Байден охарактеризован как пожилой человек с плохой памятью.

По словам конгрессмена, в отчёте «внимание обращено на то, что многие американцы уже давно видят своими глазами: президент Байден больше не в состоянии успешно выполнять важнейшие обязанности, сопряжённые с его должностью».

«В отчёте приводится множество примеров, которые происходят на глазах у широкой общественности и свидетельствуют о явном снижении когнитивных способностей президента Байдена и его недостаточной интеллектуальной выносливости», — сказал Бак.

Но резолюция конгрессмена — это «существенный довесок» к растущему давлению на администрацию Байдена, которую призывают тщательно изучить вопрос психического здоровья президента, отмечает Fox News.

По данным телеканала, в тексте своей резолюции Бак перечислил оговорки Байдена во время публичных выступлений. В частности, речь идёт о том, что Байден назвал главу Франции Эммануэля Макрона Франсуа Миттераном (экс-лидер республики, умерший в 1996 году), а экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель перепутал с Гельмутом Колем, который ушёл из жизни в 2017-м.

Бак не единственный законодатель-республиканец, призвавший применить конституционную поправку на фоне публикации отчёта специального прокурора Роберта Хёра, отмечает Fox News. С похожими заявлениями также выступили сенаторы Рик Скотт и Майк Ли, а также члены палаты представителей Мэри Миллер и Майк Коллинз.

Заседание конгресса США

© AP Photo/Stephanie Scarbrough

«Непригоден для должности»

Напомним, в начале февраля Министерство юстиции США обнародовало отчёт спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Джо Байденом секретных документов, в котором он называется «пожилым мужчиной с проблемами с памятью». В отчёте указывается, что Байден хранил бумаги под грифом секретности якобы по «невинной ошибке», поэтому было решено не заводить против него уголовное дело. Экс-лидеру США Дональду Трампу за схожий кейс до сих пор грозит до 450 лет лишения свободы: ему также инкриминируют хранение секретных материалов за пределами Белого дома.

По словам самого Байдена, в отчёте также говорится, что он якобы не помнит дату смерти своего сына Бо.

«Да как он (специальный прокурор. — RT) посмел поднять эту тему? Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я подумал, что это не их собачье дело», — отметил Байден во время пресс-конференции, добавив, что знает день, когда скончался его сын, и ему не нужно, чтобы кто-то ему об этом напоминал.

При этом глава Белого дома заверил, что с его памятью «всё в порядке», однако спустя несколько минут оговорился, перепутав президента Египта ас-Сиси с мексиканским лидером Лопесом Обрадором.

Возмущаясь из-за отчёта Хёра, Байден назвал себя «пожилым мужчиной с благими намерениями», который знает, что делает, и якобы поставил США «на ноги». Действующий американский лидер также считает себя «самым компетентным человеком» в Соединённых Штатах, «чтобы занимать должность президента». Так он ответил на вопрос журналиста, почему именно он должен быть кандидатом от Демпартии на пост главы Белого дома, учитывая, что многие граждане США озабочены «остротой» его ума и говорят, что он «слишком стар».

По данным организации Rasmussen Reports, которая провела опрос и опубликовала его результаты 5 февраля, 59% респондентов считают, что президент США Байден теряет остроту ума, в то время как 33% опрошенных не разделяют такое мнение. Кроме того, большинство респондентов подозревают, что СМИ пытаются скрыть снижение когнитивных способностей главы Белого дома.

О том, что Джо Байден «непригоден для должности президента», впоследствии сообщил и спикер палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, пресс-конференция американского лидера, во время которой он вновь оговорился, является «подтверждением того, что было изложено в докладе специального прокурора».

Джо Байден

AP

«Элемент межпартийной борьбы»

По мнению экспертов, основанную на докладе спецпрокурора инициативу конгрессмена Кена Бака следует рассматривать в первую очередь в контексте внутриполитической борьбы на фоне развернувшейся президентской кампании в США.

«Предложение Бака — элемент межпартийной борьбы и очередная попытка вынести импичмент Байдену. Однако, чтобы отстранить Байдена и довести импичмент до конца, нужно добиться согласия верхней палаты сената, большинство которой — за демократами. А они собственного президента в отставку не отправят», — прокомментировал ситуацию в разговоре с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Также по теме «Всё поставлено на карту»: почему Байден назвал Трампа кандидатом от республиканцев на пост президента США Действующий президент США Джо Байден заявил о лидерстве бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в гонке за право баллотироваться от...

Впрочем, по его словам, этот процесс может затянуться «на год или полтора», что вполне устраивает республиканцев, которые хотят лишний раз подчеркнуть несостоятельность Байдена как президента.

«Даже если резолюция Бака не пройдёт нужных этапов одобрения, всё равно наличие этого документа говорит о многом. В частности, о том, что тезисы о деменции Байдена приобретают формализованный характер. Неспособность нынешнего президента в полной мере исполнять свои обязанности очевидна уже почти всем. Но для верности республиканцы ещё попытаются получить доступ к медицинским документам президента и доказать, что у Байдена серьёзные проблемы с психическим здоровьем», — добавил Блохин.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк отметил в комментарии RT, что о ментальном здоровье президента Байдена «бьют тревогу» не только Бак и его соратники-республиканцы, но и некоторые СМИ, которые считаются демократическими.

«Всё это говорит о том, что в США всё больше людей приходят к осознанию, что историю вокруг психического состояния Байдена невозможно уже игнорировать, замалчивать или выставлять как недоразумение. По сути, Соединёнными Штатами руководит человек с очень большими проблемами с психическим здоровьем. И это должно являться, мягко говоря, поводом для беспокойства американцев», — пояснил Данюк.

Белый дом

Gettyimages.ru

Как подчеркнул американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в разговоре с RT, инициативой конгрессмена Бака республиканцы хотят нанести очередной «ответный удар» Байдену и демократам на фоне уголовного преследования Дональда Трампа.

«Но до тех пор, пока Джо Байден может открывать рот и что-то говорить, его будут сохранять у власти всеми способами. Тем более что однозначно определить его ментальное состояние не представляется возможным, поскольку действующий президент США не намерен выполнять соответствующий тест. По визуальным наблюдениям бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон уже объявил о серьёзных проблемах у Байдена со здоровьем, которые, по его словам, представляют большую угрозу для США. Но если это будет выявлено официально и Байден будет признан невменяемым, все подписанные им документы тоже окажутся нелегитимными. Поэтому ему не дадут уйти таким образом, это было бы слишком рискованно для демократического истеблишмента», — заключил аналитик.