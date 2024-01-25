RT в Telegram
Подпишись

«Всё поставлено на карту»: почему Байден назвал Трампа кандидатом от республиканцев на пост президента США

Байден назвал Трампа кандидатом на выборах от республиканцев

Короткая ссылка
Владимир Дуюн, Екатерина Кийко
Действующий президент США Джо Байден заявил о лидерстве бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в гонке за право баллотироваться от республиканцев на пост главы государства. Байден уверен, что Республиканская партия выдвинет на выборах именно Трампа и считает это угрозой для демократии и свободы. Ранее экс-президент США получил большинство голосов на праймериз Республиканской партии в Нью-Гемпшире. По словам аналитиков, такую ситуацию Демократическая партия создала сама, поскольку американцы поддерживают Трампа в знак протеста против политики администрации Байдена.
«Всё поставлено на карту»: почему Байден назвал Трампа кандидатом от республиканцев на пост президента США
  • Джо Байден и Дональд Трамп
  • Gettyimages.ru
  • © Greg Nash-Pool / Brandon Bell

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что экс-президент США Дональд Трамп станет кандидатом Республиканской партии на предстоящих осенью 2024 года выборах главы государства. Таким образом Байден прокомментировал результаты первичных внутрипартийных выборов — праймериз республиканцев в штате Нью-Гемпшир, где Трамп одержал победу.

«Теперь ясно, что Республиканская партия выдвинет своим кандидатом Дональда Трампа. И я хочу сказать нашей стране: на кону сейчас самое важное. Наша демократия. Наши личные свободы, от права выбора до права голоса. Наша экономика, которая лучше всех других (экономик. — RT) в мире восстановилась после COVID-19. Всё это поставлено на карту», — заявил Байден.

Как отмечают американские СМИ, в избирательном штабе демократа Джо Байдена ожидали, что Трамп одержит победу над своей соперницей Никки Хейли в борьбе за право представлять Республиканскую партию на выборах. На сайте избирательной кампании Байдена уже продаются агитационные футболки с надписью «Вместе мы победим Трампа. Снова».

По результатам внутрипартийного голосования на праймериз в Нью-Гемпшире 23 января Трамп набирает 54,4% голосов, а Хейли — 43,4%. Ранее Трамп победил на кокусах в Айове, где набрал 51% голосов, его ближайший соперник, губернатор штата Флорида Рон Деcантис получил 21,2% и покинул гонку. Ранее из борьбы выбыли республиканцы экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бизнесмен Вивек Рамасвами.

  • Трамп в Нью-Гэмпшире
  • Gettyimages.ru
  • © Chip Somodevilla

Выступая перед сторонниками с речью по итогам праймериз в Нью-Гемпшире, Трамп выразил уверенность в том, что именно он станет кандидатом на пост президента США, а также выиграет выборы. Он заявил, что не забудет этот вечер, поскольку он уже в третий раз одерживает победу в Нью-Гемпшире — политик имел в виду праймериз Республиканской партии в 2016, 2020 и 2024 годах.

«Если победить в обоих (штатах. — RT), то уже не проиграешь, скажу так. Те, кто побеждали в Айове и в Нью-Гемпшире, никогда не проигрывали. Такого просто не бывало. И мы явно не будем первыми, (кто проиграет. — RT). И ещё я лишь хочу подчеркнуть, что по результатам опросов мы с большим перевесом обходим всех, мы с большим перевесом обходим Байдена», — заявил Трамп.

Также по теме
Президент США Дональд Трамп «Выдавить из политического поля»: как развивается ситуация вокруг судебного преследования Трампа в США
Дональд Трамп откроет «ящик Пандоры» политических преследований, если согласится с требованием прокуратуры США отклонить его претензии...

Проигравшая праймериз экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила соперника, она заявила, что признает, что Трамп заслужил победу. Однако Хейли осталась в гонке за право баллотироваться на пост президента США, она не стала объявлять о снятии своей кандидатуры.

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, несмотря на успех Трампа в двух штатах, борьба всё же продолжится.

«В Нью-Гемпшире Хейли показала более высокий результат, чем можно было ожидать. Да, она не имеет шансов против Трампа, но она всё равно продолжит участие в праймериз, продолжит отрабатывать свою повестку», — пояснил эксперт.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, хотя Трамп и является сильным соперником, в определённой мере его выдвижение от Республиканской партии может быть на руку Джо Байдену.

  • Значок Республиканской партии США
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

«В американской политике сложилась диалектическая ситуация, где наблюдается единство и борьба противоположностей. Дело в том, что в основе всей предвыборной риторики Байдена лежит обещание не допустить до власти Трампа на выборах 2024 года, чего очень боятся сторонники Демпартии. Байден даёт понять избирателям и однопартийцам, что если он один раз смог победить Трампа, то способен сделать это снова. Возраст Байдена в этом случае роли не играет, потому что Трамп его ненамного младше. Вот если бы республиканцы выдвинули молодого кандидата, то Байдену было бы сложней объяснить однопартийцам, почему именно он должен побороться с ним на выборах», — пояснил эксперт.

«Сами создают почву»

Напомним, очередные выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года. Участвующие в выборах партии должны выдвинуть своих кандидатов по итогам праймериз и кокусов, которые пройдут в первой половине года. Праймериз — внутрипартийные выборы, которые проходят во всех штатах, в процессе отбираются наиболее сильные кандидаты, победитель будет выдвинут партией на выборы. Ещё одна форма первичных предварительных выборов — кокусы, где сторонники партии выбирают номинантов путём тайного или открытого голосования. 

  • Выборы в США
  • Gettyimages.ru

Дональд Трамп, занимавший на протяжении одного срока пост главы Белого дома, заявлял о своём намерении баллотироваться в 2024 году ещё четыре года назад, в конце 2020 года. Тогда политик оспаривал результаты выборов, в которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Трамп заявлял, что выборы были сфальсифицированы в пользу Байдена. Сторонники Трампа даже ворвались 6 января 2021 года в здание Капитолия, где в этот день конгресс должен был окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года.

Участники акции были приговорены к лишению свободы, а самого Трампа специально созданная комиссия конгресса обвинила в содействии восстанию и рекомендовала запретить политику занимать в будущем пост главы государства. 

Также по теме
Экс-президент США Дональд Трамп Штатный иск: как развивается ситуация вокруг участия Трампа в президентских выборах в США
Экс-президент США Дональд Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн. Ранее госсекретарь этого штата Шенна Беллоуз...

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных предварительных выборах на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на пост президента в 2024 году. Судьи сослались на нормативный акт, запрещающий мятежникам занимать высшие государственные должности.

Однако всё это не помешало Трампу не только выдвинуть свою кандидатуру, но и выйти в лидеры внутрипартийной гонки за право баллотироваться на пост президента. При этом эксперты отмечают, что политик практически не менял свою программу с выборов 2016 года — Трамп опирается на одни и те же ключевые пункты. Это, прежде всего, борьба с потоками нелегальных мигрантов в США, повышение ввозных тарифов для импортных товаров для защиты американских товаропроизводителей, наращивание добычи энергоносителей в США ради снижения их стоимости для американских потребителей и т. д.

Хотя у Трампа и его программы в прошлом были оппоненты среди республиканцев, сейчас партия и её сторонники вынуждены сплотиться вокруг фигуры экс-президент, считают эксперты. Как отметил Никита Данюк, республиканцы стоят перед выбором: или смириться с тем, что власть останется в руках демократов ещё на несколько лет, или объединиться вокруг сильной кандидатуры Трампа.

«Трамп узнаваем, и как это ни парадоксально, те нападки и гонения, которым он подвергался со стороны Демпартии, только повысили его авторитет в глазах его целевой аудитории. Активно инициируя судебные разбирательства против экс-президента, демократы показывают, Трамп — единственный серьёзный соперник для них. Конечно, это тоже повышает его рейтинг», — отметил Данюк.

  • Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп выступает с речью во время своего основного ночного митинга в отеле «Шератон» 23 января 2024 года в Нэшуа, штат Нью-Гемпшир
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Wong

По мнению Владимира Васильева, на руку Трампу играет также нежелание демократов корректировать свою политику — Байден продолжает следовать программе, основы которой были сформулированы ещё во время президентства Барака Обамы. Именно активное недовольство многих американцев этой политикой и привело в 2017 году Трампа в Белый дом, сейчас же все старые противоречия в американском обществе ещё больше усугубились.

«Трамп так востребован даже не потому, что сам является привлекательной фигурой, а скорее потому что воспринимается как противоположность администраций Обамы и Байдена. Многим американцам не нравится, например, упор демократов на неоглобализм, когда активность на международной арене, за тысячи километров от границ США, а не внутренние проблемы, являются для властей страны приоритетом. Демократы сами создают почву для появления таких политиков, как Трамп», — подытожил эксперт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить