«Всё поставлено на карту»: почему Байден назвал Трампа кандидатом от республиканцев на пост президента США

Действующий президент США Джо Байден заявил о лидерстве бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в гонке за право баллотироваться от республиканцев на пост главы государства. Байден уверен, что Республиканская партия выдвинет на выборах именно Трампа и считает это угрозой для демократии и свободы. Ранее экс-президент США получил большинство голосов на праймериз Республиканской партии в Нью-Гемпшире. По словам аналитиков, такую ситуацию Демократическая партия создала сама, поскольку американцы поддерживают Трампа в знак протеста против политики администрации Байдена.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что экс-президент США Дональд Трамп станет кандидатом Республиканской партии на предстоящих осенью 2024 года выборах главы государства. Таким образом Байден прокомментировал результаты первичных внутрипартийных выборов — праймериз республиканцев в штате Нью-Гемпшир, где Трамп одержал победу.

«Теперь ясно, что Республиканская партия выдвинет своим кандидатом Дональда Трампа. И я хочу сказать нашей стране: на кону сейчас самое важное. Наша демократия. Наши личные свободы, от права выбора до права голоса. Наша экономика, которая лучше всех других (экономик. — RT) в мире восстановилась после COVID-19. Всё это поставлено на карту», — заявил Байден.

Как отмечают американские СМИ, в избирательном штабе демократа Джо Байдена ожидали, что Трамп одержит победу над своей соперницей Никки Хейли в борьбе за право представлять Республиканскую партию на выборах. На сайте избирательной кампании Байдена уже продаются агитационные футболки с надписью «Вместе мы победим Трампа. Снова».

По результатам внутрипартийного голосования на праймериз в Нью-Гемпшире 23 января Трамп набирает 54,4% голосов, а Хейли — 43,4%. Ранее Трамп победил на кокусах в Айове, где набрал 51% голосов, его ближайший соперник, губернатор штата Флорида Рон Деcантис получил 21,2% и покинул гонку. Ранее из борьбы выбыли республиканцы экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бизнесмен Вивек Рамасвами.

Трамп в Нью-Гэмпшире

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© Chip Somodevilla

Выступая перед сторонниками с речью по итогам праймериз в Нью-Гемпшире, Трамп выразил уверенность в том, что именно он станет кандидатом на пост президента США, а также выиграет выборы. Он заявил, что не забудет этот вечер, поскольку он уже в третий раз одерживает победу в Нью-Гемпшире — политик имел в виду праймериз Республиканской партии в 2016, 2020 и 2024 годах.

«Если победить в обоих (штатах. — RT), то уже не проиграешь, скажу так. Те, кто побеждали в Айове и в Нью-Гемпшире, никогда не проигрывали. Такого просто не бывало. И мы явно не будем первыми, (кто проиграет. — RT). И ещё я лишь хочу подчеркнуть, что по результатам опросов мы с большим перевесом обходим всех, мы с большим перевесом обходим Байдена», — заявил Трамп.

Проигравшая праймериз экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила соперника, она заявила, что признает, что Трамп заслужил победу. Однако Хейли осталась в гонке за право баллотироваться на пост президента США, она не стала объявлять о снятии своей кандидатуры.

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, несмотря на успех Трампа в двух штатах, борьба всё же продолжится.

«В Нью-Гемпшире Хейли показала более высокий результат, чем можно было ожидать. Да, она не имеет шансов против Трампа, но она всё равно продолжит участие в праймериз, продолжит отрабатывать свою повестку», — пояснил эксперт.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, хотя Трамп и является сильным соперником, в определённой мере его выдвижение от Республиканской партии может быть на руку Джо Байдену.

Значок Республиканской партии США

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© Hill Street Studios

«В американской политике сложилась диалектическая ситуация, где наблюдается единство и борьба противоположностей. Дело в том, что в основе всей предвыборной риторики Байдена лежит обещание не допустить до власти Трампа на выборах 2024 года, чего очень боятся сторонники Демпартии. Байден даёт понять избирателям и однопартийцам, что если он один раз смог победить Трампа, то способен сделать это снова. Возраст Байдена в этом случае роли не играет, потому что Трамп его ненамного младше. Вот если бы республиканцы выдвинули молодого кандидата, то Байдену было бы сложней объяснить однопартийцам, почему именно он должен побороться с ним на выборах», — пояснил эксперт.

«Сами создают почву»

Напомним, очередные выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года. Участвующие в выборах партии должны выдвинуть своих кандидатов по итогам праймериз и кокусов, которые пройдут в первой половине года. Праймериз — внутрипартийные выборы, которые проходят во всех штатах, в процессе отбираются наиболее сильные кандидаты, победитель будет выдвинут партией на выборы. Ещё одна форма первичных предварительных выборов — кокусы, где сторонники партии выбирают номинантов путём тайного или открытого голосования.

Выборы в США

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Дональд Трамп, занимавший на протяжении одного срока пост главы Белого дома, заявлял о своём намерении баллотироваться в 2024 году ещё четыре года назад, в конце 2020 года. Тогда политик оспаривал результаты выборов, в которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Трамп заявлял, что выборы были сфальсифицированы в пользу Байдена. Сторонники Трампа даже ворвались 6 января 2021 года в здание Капитолия, где в этот день конгресс должен был окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года.

Участники акции были приговорены к лишению свободы, а самого Трампа специально созданная комиссия конгресса обвинила в содействии восстанию и рекомендовала запретить политику занимать в будущем пост главы государства.

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В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных предварительных выборах на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на пост президента в 2024 году. Судьи сослались на нормативный акт, запрещающий мятежникам занимать высшие государственные должности.

Однако всё это не помешало Трампу не только выдвинуть свою кандидатуру, но и выйти в лидеры внутрипартийной гонки за право баллотироваться на пост президента. При этом эксперты отмечают, что политик практически не менял свою программу с выборов 2016 года — Трамп опирается на одни и те же ключевые пункты. Это, прежде всего, борьба с потоками нелегальных мигрантов в США, повышение ввозных тарифов для импортных товаров для защиты американских товаропроизводителей, наращивание добычи энергоносителей в США ради снижения их стоимости для американских потребителей и т. д.

Хотя у Трампа и его программы в прошлом были оппоненты среди республиканцев, сейчас партия и её сторонники вынуждены сплотиться вокруг фигуры экс-президент, считают эксперты. Как отметил Никита Данюк, республиканцы стоят перед выбором: или смириться с тем, что власть останется в руках демократов ещё на несколько лет, или объединиться вокруг сильной кандидатуры Трампа.

«Трамп узнаваем, и как это ни парадоксально, те нападки и гонения, которым он подвергался со стороны Демпартии, только повысили его авторитет в глазах его целевой аудитории. Активно инициируя судебные разбирательства против экс-президента, демократы показывают, Трамп — единственный серьёзный соперник для них. Конечно, это тоже повышает его рейтинг», — отметил Данюк.

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп выступает с речью во время своего основного ночного митинга в отеле «Шератон» 23 января 2024 года в Нэшуа, штат Нью-Гемпшир

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По мнению Владимира Васильева, на руку Трампу играет также нежелание демократов корректировать свою политику — Байден продолжает следовать программе, основы которой были сформулированы ещё во время президентства Барака Обамы. Именно активное недовольство многих американцев этой политикой и привело в 2017 году Трампа в Белый дом, сейчас же все старые противоречия в американском обществе ещё больше усугубились.

«Трамп так востребован даже не потому, что сам является привлекательной фигурой, а скорее потому что воспринимается как противоположность администраций Обамы и Байдена. Многим американцам не нравится, например, упор демократов на неоглобализм, когда активность на международной арене, за тысячи километров от границ США, а не внутренние проблемы, являются для властей страны приоритетом. Демократы сами создают почву для появления таких политиков, как Трамп», — подытожил эксперт.