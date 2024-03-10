Задел на будущее: почему в США обеспокоены влиянием нелегальных мигрантов на выборы
- Мигранты на границе с Техасом преодолевают заграждения
- AP
- © Eric Gay
Иммиграционная политика администрации Джо Байдена, которую поддерживает Демпартия США, призвана через демографию повлиять на внутреннюю политику страны, заявил бизнесмен и миллиардер Илон Маск.
«Большинство американцев не знает, что в настоящее время при проведении переписи населения США для целей голосования учитываются все жители округа, независимо от гражданства!» — написал Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети X.
Миллиардер напомнил, что 8 марта представители Демпартии в сенате проголосовали за отказ от принятия поправки, которая запретила бы подсчёт нелегалов в штатах при распределении мест в конгрессе и голосов коллегии выборщиков.
«Поскольку нелегалы по большей части находятся в демократических штатах, то при проведении выборов в палату представителей и президентских выборов голоса смещаются примерно на 5% в пользу левых, а этого достаточно для изменения всего баланса сил! Это основная причина, почему администрация Байдена принимает рекордное количество нелегалов и осуществляет так мало депортаций», — заявил Маск.
При этом бизнесмен отверг обвинения в ангажированности и напомнил, что сам является иммигрантом в США. По его словам, он поддерживает легальную миграцию, однако попасть в Америку законным путём несоизмеримо сложнее.
«(Процедура. — RT) легальной иммиграции в США невероятно сложная и мучительно медленная, зато нелегально попасть в страну можно быстро и просто. Это, конечно же, полная бессмыслица», — резюмировал миллиардер.
Поток нелегалов
Напомним, после прихода в Белый дом в 2021 году демократ Джо Байден смягчил миграционную политику США, отменив ряд ограничительных приказов и положений, принятых Дональдом Трампом, что вызвало резкое усиление притока нелегальных мигрантов в США.
Своего пика ситуация с мигрантами достигла во второй половине 2023 года, после того как прекратилось действие специального приказа, так называемого раздела 42 — нормативного акта, который позволял американским властям в ускоренном режиме депортировать мигрантов из-за опасений распространения коронавируса.
По данным американских СМИ, в декабре южную границу США с мексиканской стороны пересекли более 225 тыс. мигрантов. Такой приток мигрантов привёл к неожиданным последствиям, одним из которых стал открытый конфликт властей Техаса в лице губернатора Грега Эббота и администрации Байдена.
Эббот стал принимать всё более радикальные меры по охране границы и предотвращению её пересечения нелегалами, чему пытался помешать Белый дом и федеральные агентства США. 12 января 2024 года служащие Национальной гвардии и полиции Техаса, следуя распоряжениям губернатора, взяли под контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пропускать через неё автомобили агентов федеральной погранслужбы.
После этого администрация Байдена направила властям Техаса письмо, в котором потребовала незамедлительно восстановить доступ федеральных властей к этому участку границы. Однако власти штата отказались выполнять требования Вашингтона.Также на russian.rt.com Политика открытых дверей: в США прекращает действие специальный приказ для выдворения из страны нелегальных мигрантов
Действия губернатора поддержал целый ряд глав других штатов. 25 января губернаторы 25 штатов опубликовали открытое письмо, в котором обвинили администрацию Джо Байдена в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией.
В документе отмечалось, что Байден и его администрация отказываются соблюдать действующие иммиграционные законы и по всей Америке допускают массовое условно-досрочное освобождение мигрантов, которые въехали в страну незаконно.
7 марта спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил журналистам, что за время работы Джо Байдена на посту президента США в страну могли проникнуть около 15 млн нелегальных мигрантов.
В свою очередь, известная журналистка Лара Логан, в прошлом корреспондент CBS News и Fox News, комментируя ситуацию с миграционным кризисом в США, заявила 8 марта, что администрация Байдена не только потворствует притоку нелегалов в Америку, но и сознательно пытается скрыть свои действия.
«Что они сделали, так это приняли глобалистскую политику и воплощают её в жизнь, обходя законодательство, обходя избирателей... в ущерб национальному суверенитету и нашим собственным законам... Они максимально использовали свои возможности для этой цели, и их успех превзошёл все их самые смелые мечты. В результате сюда приехали все эти люди. Но с самого первого дня власти не хотели, чтобы вы это видели. Они скрывали это. Они отказывали журналистам в доступе, убрали слово «нелегальный» из лексикона пограничной службы, таможенной и пограничной охраны, агентства национальной безопасности и всего правительства США», — отметила Логан в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
К ответу Белый дом призвали и в конгрессе США. 8 марта группа парламентариев направила в администрацию Байдена открытое письмо с требованием прекратить программу, в рамках которой, по некоторым данным, в страну авиарейсами были доставлены 320 тыс. мигрантов.
«Джо Байден, его подвергнутый импичменту министр внутренней безопасности Майоркас и другие приближенные в Белом доме используют приложение CBP One и все прочие существующие лазейки, чтобы сотнями тысяч протаскивать в страну не прошедших проверку нелегалов», — приводит Fox News слова одного из авторов письма, конгрессмена Брайана Бабина.
Количественное преимущество
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT отметил, что поправка, о которой говорит Илон Маск, на выборы 2024 года уже не повлияет, но может повлиять на выборы 2028 года.
«Перепись населения, по результатам которой штатам даются места в конгрессе и коллегии выборщиков, уже была. Так что эти действия Демпартии направлены скорее на будущее», — пояснил эксперт.
- Техасская Национальная гвардия на границе с Мексикой
- AP
- © Christian Chavez
Вместе с тем, как подчеркнул Дробницкий, мигранты живут не только в демократических штатах, поэтому их приток и натурализация с возможностью принимать участие в выборах помогают Демпартии не только сохранять свои позиции, но и отбивать территорию и законодательные округа у республиканцев.
«Неслучайно такую борьбу с нелегалами развернули в Техасе, где их очень много и где, к слову, находится бизнес Илона Маска. Сейчас же эти потоки будут перенаправлять в Калифорнию. Как следствие, приток нелегалов и их натурализация к 2028 году помогут спасти положение в этом штате во время следующих выборов», — рассказал политолог.
Однако планы Белого дома на нелегалов очевидно более масштабные, чем изменение баланса избирательных округов лишь в нескольких штатах, считает Дробницкий.
«Когда Байден пришёл в Белый дом, его план был более широкий. Он начал серьёзную реформу по ослаблению миграционного законодательства и легализации мигрантов с целью получить со временем несколько миллионов новых избирателей, чтобы влиять на политику на федеральном уровне», — сказал аналитик.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также считает, что повлиять на результат предстоящих в ноябре 2024 года президентских выборов прибывающие в США нелегалы вряд ли смогут.
«В США есть четыре ключевых штата, которые влияют на итоги президентских выборов. Туда нелегалы не едут, и их там не очень много. Но в других местах, в том же Техасе и Калифорнии, действительно наблюдается дисбаланс между коренным населением и мигрантами из стран Центральной и Южной Америки. Приток нелегалов в ближайшем времени в целом сможет повлиять только на то, кому достанется несколько мест в палате представителей и сенате конгресса США. На ближайшие президентские выборы это вряд ли окажет значение», — пояснил эксперт в комментарии RT.
Меньшинства всегда неохотно голосуют на выборах, поэтому рассчитывать на значимую поддержку с их стороны в 2024 году демократам не стоит. Однако в будущем ситуация может измениться, считает Владимир Брутер.
«Демпартии США не стоит сейчас делать ставку на натурализованных мигрантов — они им выборы 2024 года выиграть не помогут. Демократам нужно гнать на выборы свой ядерный электорат, что получается не всегда хорошо. Но даже полученное с помощью нелегалов количественное преимущество в избирателях рано или поздно перерастёт в качественное. И в будущем Республиканской партии, конечно, будет всё сложнее выигрывать выборы», — заключил собеседник RT.
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