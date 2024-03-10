Задел на будущее: почему в США обеспокоены влиянием нелегальных мигрантов на выборы

Администрация Джо Байдена и Демпартия США используют нелегальных мигрантов для укрепления своего политического влияния, заявил миллиардер Илон Маск. Он обратил внимание на то, что перед голосованием, когда идёт перепись населения, учитываются все жители штатов, независимо от их гражданства. Кроме того, 8 марта демократы в сенате «единогласно проголосовали за отмену поправки», которая могла запретить учёт нелегальных мигрантов при распределении мест в конгрессе и голосов коллегии выборщиков, заявил Маск. По мнению политологов, на результат ближайших выборов в США нелегалы повлиять не смогут, однако Республиканской партии, которая борется с незаконной миграцией, в будущем выигрывать выборы будет всё сложнее.

Иммиграционная политика администрации Джо Байдена, которую поддерживает Демпартия США, призвана через демографию повлиять на внутреннюю политику страны, заявил бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

«Большинство американцев не знает, что в настоящее время при проведении переписи населения США для целей голосования учитываются все жители округа, независимо от гражданства!» — написал Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети X.

Миллиардер напомнил, что 8 марта представители Демпартии в сенате проголосовали за отказ от принятия поправки, которая запретила бы подсчёт нелегалов в штатах при распределении мест в конгрессе и голосов коллегии выборщиков.

«Поскольку нелегалы по большей части находятся в демократических штатах, то при проведении выборов в палату представителей и президентских выборов голоса смещаются примерно на 5% в пользу левых, а этого достаточно для изменения всего баланса сил! Это основная причина, почему администрация Байдена принимает рекордное количество нелегалов и осуществляет так мало депортаций», — заявил Маск.

При этом бизнесмен отверг обвинения в ангажированности и напомнил, что сам является иммигрантом в США. По его словам, он поддерживает легальную миграцию, однако попасть в Америку законным путём несоизмеримо сложнее.

«(Процедура. — RT) легальной иммиграции в США невероятно сложная и мучительно медленная, зато нелегально попасть в страну можно быстро и просто. Это, конечно же, полная бессмыслица», — резюмировал миллиардер.

Поток нелегалов

Напомним, после прихода в Белый дом в 2021 году демократ Джо Байден смягчил миграционную политику США, отменив ряд ограничительных приказов и положений, принятых Дональдом Трампом, что вызвало резкое усиление притока нелегальных мигрантов в США.

Своего пика ситуация с мигрантами достигла во второй половине 2023 года, после того как прекратилось действие специального приказа, так называемого раздела 42 — нормативного акта, который позволял американским властям в ускоренном режиме депортировать мигрантов из-за опасений распространения коронавируса.

По данным американских СМИ, в декабре южную границу США с мексиканской стороны пересекли более 225 тыс. мигрантов. Такой приток мигрантов привёл к неожиданным последствиям, одним из которых стал открытый конфликт властей Техаса в лице губернатора Грега Эббота и администрации Байдена.

Эббот стал принимать всё более радикальные меры по охране границы и предотвращению её пересечения нелегалами, чему пытался помешать Белый дом и федеральные агентства США. 12 января 2024 года служащие Национальной гвардии и полиции Техаса, следуя распоряжениям губернатора, взяли под контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пропускать через неё автомобили агентов федеральной погранслужбы.

После этого администрация Байдена направила властям Техаса письмо, в котором потребовала незамедлительно восстановить доступ федеральных властей к этому участку границы. Однако власти штата отказались выполнять требования Вашингтона.

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Действия губернатора поддержал целый ряд глав других штатов. 25 января губернаторы 25 штатов опубликовали открытое письмо, в котором обвинили администрацию Джо Байдена в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией.

В документе отмечалось, что Байден и его администрация отказываются соблюдать действующие иммиграционные законы и по всей Америке допускают массовое условно-досрочное освобождение мигрантов, которые въехали в страну незаконно.

7 марта спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил журналистам, что за время работы Джо Байдена на посту президента США в страну могли проникнуть около 15 млн нелегальных мигрантов.

В свою очередь, известная журналистка Лара Логан, в прошлом корреспондент CBS News и Fox News, комментируя ситуацию с миграционным кризисом в США, заявила 8 марта, что администрация Байдена не только потворствует притоку нелегалов в Америку, но и сознательно пытается скрыть свои действия.

«Что они сделали, так это приняли глобалистскую политику и воплощают её в жизнь, обходя законодательство, обходя избирателей... в ущерб национальному суверенитету и нашим собственным законам... Они максимально использовали свои возможности для этой цели, и их успех превзошёл все их самые смелые мечты. В результате сюда приехали все эти люди. Но с самого первого дня власти не хотели, чтобы вы это видели. Они скрывали это. Они отказывали журналистам в доступе, убрали слово «нелегальный» из лексикона пограничной службы, таможенной и пограничной охраны, агентства национальной безопасности и всего правительства США», — отметила Логан в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

К ответу Белый дом призвали и в конгрессе США. 8 марта группа парламентариев направила в администрацию Байдена открытое письмо с требованием прекратить программу, в рамках которой, по некоторым данным, в страну авиарейсами были доставлены 320 тыс. мигрантов.

«Джо Байден, его подвергнутый импичменту министр внутренней безопасности Майоркас и другие приближенные в Белом доме используют приложение CBP One и все прочие существующие лазейки, чтобы сотнями тысяч протаскивать в страну не прошедших проверку нелегалов», — приводит Fox News слова одного из авторов письма, конгрессмена Брайана Бабина.

Количественное преимущество

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT отметил, что поправка, о которой говорит Илон Маск, на выборы 2024 года уже не повлияет, но может повлиять на выборы 2028 года.

«Перепись населения, по результатам которой штатам даются места в конгрессе и коллегии выборщиков, уже была. Так что эти действия Демпартии направлены скорее на будущее», — пояснил эксперт.

Техасская Национальная гвардия на границе с Мексикой

AP

© Christian Chavez

Вместе с тем, как подчеркнул Дробницкий, мигранты живут не только в демократических штатах, поэтому их приток и натурализация с возможностью принимать участие в выборах помогают Демпартии не только сохранять свои позиции, но и отбивать территорию и законодательные округа у республиканцев.

«Неслучайно такую борьбу с нелегалами развернули в Техасе, где их очень много и где, к слову, находится бизнес Илона Маска. Сейчас же эти потоки будут перенаправлять в Калифорнию. Как следствие, приток нелегалов и их натурализация к 2028 году помогут спасти положение в этом штате во время следующих выборов», — рассказал политолог.

Однако планы Белого дома на нелегалов очевидно более масштабные, чем изменение баланса избирательных округов лишь в нескольких штатах, считает Дробницкий.

«Когда Байден пришёл в Белый дом, его план был более широкий. Он начал серьёзную реформу по ослаблению миграционного законодательства и легализации мигрантов с целью получить со временем несколько миллионов новых избирателей, чтобы влиять на политику на федеральном уровне», — сказал аналитик.

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также считает, что повлиять на результат предстоящих в ноябре 2024 года президентских выборов прибывающие в США нелегалы вряд ли смогут.

«В США есть четыре ключевых штата, которые влияют на итоги президентских выборов. Туда нелегалы не едут, и их там не очень много. Но в других местах, в том же Техасе и Калифорнии, действительно наблюдается дисбаланс между коренным населением и мигрантами из стран Центральной и Южной Америки. Приток нелегалов в ближайшем времени в целом сможет повлиять только на то, кому достанется несколько мест в палате представителей и сенате конгресса США. На ближайшие президентские выборы это вряд ли окажет значение», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Меньшинства всегда неохотно голосуют на выборах, поэтому рассчитывать на значимую поддержку с их стороны в 2024 году демократам не стоит. Однако в будущем ситуация может измениться, считает Владимир Брутер.

«Демпартии США не стоит сейчас делать ставку на натурализованных мигрантов — они им выборы 2024 года выиграть не помогут. Демократам нужно гнать на выборы свой ядерный электорат, что получается не всегда хорошо. Но даже полученное с помощью нелегалов количественное преимущество в избирателях рано или поздно перерастёт в качественное. И в будущем Республиканской партии, конечно, будет всё сложнее выигрывать выборы», — заключил собеседник RT.