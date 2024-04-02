«Даже среди союзников США»: почему в мире рекордно сокращается доля доллара в валютных резервах

По данным Международного валютного фонда, в 2023 году доля доллара в мировых резервах впервые за 28 лет опустилась ниже 58,41%. По словам экспертов, мировые Центробанки начинают считать актив всё менее надёжным. Опасения регуляторов связаны с растущим дефицитом бюджета США, для покрытия которого Вашингтону постоянно приходится занимать всё больше денег. Сейчас госдолг Штатов приближается к $34,6 трлн, а на его обслуживание в текущем году власти страны впервые могут потратить больше денег, чем на оборону. Позиции доллара на глобальной арене подорвало и стремление Белого дома использовать нацвалюту в качестве рычага политического давления. Как ранее отмечал Владимир Путин, подобные попытки оказывать влияние на оппонентов стали стратегической ошибкой США.

В 2023 году доля доллара США в мировых валютных резервах сократилась с 58,52% до менее чем 58,41%. Достигнутый показатель стал минимальным за всё время ведения официальной статистики (с 1995 года), свидетельствуют материалы Международного валютного фонда (МВФ).

По данным организации, государства также стали чуть реже хранить деньги в валютах еврозоны, Великобритании и Китая. С января по декабрь доля евро в глобальных запасах снизилась с 20,4 до 19,98%, фунта стерлингов — с 4,92 до 4,84%, а юаня — с 2,61 до 2,29%. При этом общая доля всех остальных валют выросла с 13,56 до 14,49%.

«Многие стали активнее переводить деньги в валюты развивающихся стран. Такая тенденция связана с увеличением торговых связей этих государств и желанием мировых Центробанков диверсифицировать свои валютные запасы. Привлекательность доллара тем временем продолжает постепенно падать, поскольку регуляторы начинают считать его всё менее надёжным активом», — объяснил RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Примечательно, что ещё в 2000 году на долю американской валюты приходилось более 72% мировых резервов, но уже в 2002-м значение опустилось ниже 70%, а в 2020-м — ниже 60%. Хотя уровень международного доверия к доллару остаётся относительно высоким, многих инвесторов всё больше настораживает ситуация вокруг бюджета и государственного долга Соединённых Штатов. Об этом RT рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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Отметим, что уже на протяжении 22 лет США стабильно тратят больше, чем зарабатывают, а в 2023-м расходы американской казны превысили сумму доходов почти на $1,7 трлн (это примерно 6,2% ВВП страны). Такие данные приводит Федеральный резервный банк Сент-Луиса.

Для покрытия бюджетного дефицита Вашингтону с каждым годом приходится занимать всё больше денег. Так, с 2002 года госдолг США увеличился в 5,5 раза и на сегодняшний день приблизился к рекордным $34,6 трлн. Причём в конце 2023-го объём задолженности был эквивалентен почти 122% ВВП, то есть примерно на четверть превышал размер экономики страны.

Более того, по мере увеличения американского госдолга стремительно растёт и стоимость его обслуживания. Например, если в 2020 году Вашингтон потратил на выплату процентов по своим обязательствам порядка $345 млрд, то в 2023-м эта сумма составила уже $659 млрд, а в 2024-м может достигнуть $870 млрд.

Таким образом, в текущем году США впервые потратят на обслуживание своей задолженности больше денег, чем на оборону ($822 млрд). Причём в ближайшие десять лет эта тенденция не изменится, прогнозируют специалисты бюджетного управления конгресса страны.

«В последнее время к беспокойству по поводу огромной задолженности добавились ещё и опасения, что рейтинговые агентства, которые уже начали постепенно снижать кредитный рейтинг США, могут вообще сильно понизить его. Это, в свою очередь, приведёт к обвалу рынка американских облигаций, до сих пор имевших репутацию самых надёжных госбумаг мира», — отметила Наталья Мильчакова.

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Помимо этого, глобальное доверие к доллару подрывают и попытки Соединённых Штатов использовать собственную валюту в качестве «инструмента внешнеполитической борьбы». Об этом ранее заявлял президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам российского лидера, даже на фоне рекордно высокого уровня госдолга и неограниченного печатания новых банкнот доллар оставался «главным оружием сохранения могущества США в мире». Однако стремление с помощью своей нацвалюты оказывать давление на оппонентов, включая ограничение расчётов для России, стало грубейшей стратегической ошибкой Вашингтона, считает Путин.

«Они нанесли удар по этому американскому могуществу. Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка... Даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить... Если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчётов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира», — объяснил Путин.

Золотое решение

Напомним, в 2022 году после начала СВО российские банки были отключены от международной платформы для передачи финансовых сообщений SWIFT, а также от платёжных систем Visa и Mastercard. Наряду с этим США ввели полный запрет на экспорт, продажу и поставку долларовых банкнот в РФ, а также вместе с союзниками по ЕС и G7 заморозили почти половину российских золотовалютных резервов (на $300 млрд) и сейчас обсуждают возможность конфискации этих денег.

«Заморозка российских резервов повышает в глазах некоторых стран уровень рисков и недоверия к доллару. Ряд государств увеличивают запасы, переводя свои средства в золото, поскольку это самый безопасный актив. Плюс его стоимость сейчас достигла исторических пиков, что стимулировало дополнительный приток вложений в драгметалл», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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Как подсчитали эксперты Всемирного совета по золоту (WGC), в 2022 году мировые Центробанки приобрели рекордные 1082 т драгоценного металла. В 2023-м объём закупок незначительно уменьшился — до 1037 т, но всё равно остался на уровне почти вдвое больше, чем в среднем за предыдущие десять лет.

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В прошлом году самыми активными покупателями золота были Китай (225 т), Польша (130 т), Сингапур (77 т), Ливия (30 т), Чехия (19 т), Индия (16 т) и Ирак (12 т). Согласно проведённому в мае 2023-го исследованию WGC, всё больше государств начинают рассматривать драгметалл в качестве альтернативы доллару для хранения золотовалютных резервов.

«Наш опрос показал, что 24% Центральных банков намерены увеличить свои (золотые. — RT) запасы в ближайшие 12 месяцев. При этом отношение ЦБ к будущей роли доллара (в структуре ЗВР. — RT) стало более пессимистичным... Напротив, их взгляды на будущую роль золота оказались оптимистичнее: 62% заявили, что золото будет иметь более значительную долю в общем объёме резервов», — говорилось в докладе.

С учётом текущих тенденций доля доллара в мировых резервах, вероятно, продолжит снижаться, тогда как роль других финансовых инструментов на глобальной арене будет только усиливаться, считает Александр Абармов. Причём, по его мнению, речь может идти не только о золоте, но и о юане или цифровых валютах.