«Конкурентоспособность экономики находится под угрозой»: почему немецкий бизнес всё хуже оценивает условия работы в ЕС

За последние пять лет Европа стала менее привлекательной для ведения бизнеса, считает большинство немецких предпринимателей. Об этом сообщили в Объединении торгово-промышленных палат Германии. Сильнее всего работу компаний усложняют бюрократические процедуры и дорогие энергоресурсы. В этих условиях ЕС рискует потерять своё прежнее положение в международной конкурентной борьбе, предупреждают специалисты. Основными причинами нынешних проблем эксперты называют непродуманную экономическую политику европейских властей и последствия антироссийских санкций. При этом на фоне растущей зависимости от США страны Евросоюза постепенно утрачивают технологический суверенитет, утверждают аналитики.

По мнению большинства немецких предпринимателей, условия работы в Евросоюзе ухудшились за последнее время, а «конкурентоспособность европейской экономики находится под угрозой». Об этом в среду, 20 марта, сообщили в Объединении торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

Из 3 тыс. опрошенных в ФРГ организаций 56% отметили, что за последние пять лет Европейский союз стал менее привлекательным местом для ведения бизнеса, и только 7% выразили обратную точку зрения. Причём в производственном секторе об ухудшении ситуации заявили сразу 66% предприятий и лишь 5% сообщили о её улучшении.

«Несмотря на изначально хорошие стартовые позиции, Европа рискует потерять своё прежнее положение в международной конкурентной борьбе. Нужно немедленно положить конец этой тенденции», — подчеркнул глава DIHK Мартин Ванслебен.

Практически все опрошенные организации назвали главным вызовом высокий уровень бюрократии в Евросоюзе. Помимо этого, предприниматели требуют от властей обеспечить им доступное энергоснабжение, а также избавить от большого числа кибератак.

По данным агентства S&P Global и Гамбургского коммерческого банка, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг еврозоны уже девятый месяц подряд остаётся ниже критической отметки 50 пунктов. Такое положение дел традиционно свидетельствует о развитии негативных тенденций. При этом обострение экономических проблем уже начали признавать и в руководстве ЕС, пишет Bloomberg.

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«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаём», — отмечал ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году рост экономики Евросоюза замедлился почти в семь раз и составил всего 0,5%. Причём 11 государств ЕС вовсе столкнулись с падением ВВП. В частности, речь идёт о Швеции (-0,1%), Германии и Литве (по -0,3%), Чехии и Финляндии (по -0,4%), Латвии (-0,6%), Австрии (-0,7%), Венгрии и Люксембурге (по -0,8%), Ирландии (-1,9%) и Эстонии (-3,5%).

Более того, крупнейшая экономика ЕС в лице ФРГ выбыла из пятёрки мировых лидеров по паритету покупательной способности, уступив своё место России. Такую оценку летом 2023-го представил Всемирный банк.

Наблюдаемое ухудшение экономических условий в ЕС и падение конкурентоспособности региона на мировой арене во многом вызвано действиями членов Еврокомиссии. Таким мнением с RT поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Если говорить, например, о сельскохозяйственной отрасли, то ранее еврокомиссары открыли свой рынок для украинской продукции, что подорвало жизнеспособность многих европейских аграриев, особенно польских и французских. По цепочке проблемы начали возникать в пищевой промышленности и других секторах экономики, таких как производство сельхозтехники», — отметил Оленченко.

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Одновременно, по словам эксперта, Евросоюз всё больше увеличивает свою зависимость от американских инвестиций и компаний. Это, в свою очередь, приводит к потере технологического и экономического суверенитета ЕС, считает специалист.

«Например, военная промышленность Германии сейчас на подъёме, но её ключевой инвестор — США. То есть немцы производят всё больше американской техники, отказываясь от собственных разработок. Параллельно ФРГ выпускает всё менее инновационные автомобили или собирает их по иностранным технологиям, из-за чего и трудовые ресурсы перетекают туда, где работать интереснее и выгоднее. Так, на заводах Tesla сегодня трудится много немцев, которые прежде работали в Audi или Volkswagen», — добавил Оленченко.

Кроме того, серьёзным препятствием для многих европейских компаний стали жёсткие экологические ограничения руководства ЕС. Об этом RT рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Та же немецкая промышленность тратит сотни миллионов евро на выполнение требований по низкому углеродному следу, тогда как как другие страны всё больше инвестируют в инновации и развитие новых перспективных идей. Да и сам переход на зелёную энергетику даётся ЕС непросто, поскольку значительная часть оборудования для солнечных и ветровых электростанций производится только в Китае и стоит совсем не дёшево», — пояснила собеседница RT.

Эффект санкций

Впрочем, одной из главных причин негативных тенденций в экономике Евросоюза стали последствия антироссийских санкций, уверены эксперты. Напомним: после начала СВО в феврале 2022 года ЕС ввёл в отношении Москвы уже 13 пакетов различных рестрикций. В результате, по данным Еврокомиссии, под ограничения подпала почти половина экспорта из Европы в Россию (почти на €44 млрд в год) и около 60% поставок из РФ в ЕС (более чем на €91 млрд).

Так, например, Евросоюз отказался продавать Москве предметы роскоши, машины, оборудование, квантовые компьютеры, современные полупроводники, электронные компоненты, программное обеспечение и другие технологии. Одновременно ЕС запретил завозить из России нефть и нефтепродукты морем, а также импортировать уголь, сталь, золото, алмазы, цемент, древесину, бумагу, морепродукты, спиртные напитки, сигареты, косметику и ряд других товаров.

Наряду с этим Евросоюз резко уменьшил закупки российского газа. Прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию, а транспортировка газа в Германию по системе «Северный поток» стала невозможной в результате теракта на магистралях.

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«В результате введённых ограничений энергия в Европе стала более дорогой. Кроме того, санкции — это барьер для трансграничной торговли, а Россия прежде была для стран ЕС достаточно крупным рынком сбыта. Теперь у них открыта лишь одна дверь — в США, то есть их вынуждают сотрудничать с американской экономикой, причём не всегда на выгодных условиях. Штаты при таком взаимодействии, конечно, будут доминировать», — отметил Владимир Оленченко.

Более того, удорожание энергоресурсов по цепочке привело к увеличению стоимости целого ряда других товаров и услуг. На этом фоне если ещё до санкций уровень годовой инфляции в еврозоне составлял около 5%, то уже осенью 2022-го показатель впервые за всю историю приближался к 11%.

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Для обуздания цен Европейский центробанк (ЕЦБ) стал резко поднимать процентные ставки, хотя до этого на протяжении длительного периода удерживал их около нуля. За счёт такого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

На фоне действий ЕЦБ по итогам 2023 года темпы роста цен в еврозоне замедлились до 2,9%, а к началу марта 2024-го значение опустилось до 2,6%. Вместе с тем заметно подорожавшие кредиты всерьёз осложнили работу бизнеса и жизнь граждан, считает Владимир Оленченко.

«Предприятия выстраивают работу не только на собственные средства, но и активно используют заёмный капитал. В свою очередь, высокие процентные ставки негативно отражаются на работе компаний, поскольку фактически закрывают доступ к кредитованию. Это замедляет активность бизнеса и его дальнейшее развитие», — объяснил эксперт.

По мнению Оленченко, улучшить ситуацию в экономике ЕС помогло бы смягчение антироссийских санкций. Впрочем, нынешнее руководство Евросоюза вряд ли решится на подобный шаг, уверен специалист.