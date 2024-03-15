«Никакой прозрачности»: почему РФ запросила заседание Совбеза ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках»

Россия подала запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН по международному расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, после того как Дания и Швеция прекратили свои расследования, «стали ещё более понятны их никчёмность и направленность исключительно на то, чтобы выиграть время и постараться вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте». Эксперты не исключают, что заседание СБ ООН по расследованию диверсий будет иметь существенный дипломатический эффект.

Россия запросила на сегодня заседание Совета Безопасности ООН по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«14 марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов на «Северных потоках». После того как Дания и Швеция прекратили свои национальные расследования, стали ещё более понятны их никчёмность и направленность исключительно на то, чтобы выиграть время и постараться вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте. Просто дальше тянуть резину в Стокгольме и Копенгагене, видимо, уже не могли. В Берлине пока ещё тужатся, но картины это не меняет», — написал Полянский на своей странице в Telegram.

Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство Германии якобы «по-прежнему очень заинтересовано» в том, чтобы диверсия на «Северных потоках» была расследована и стало известно, «кто за ней стоит». Она напомнила, что расследованием в Германии занимается Генпрокуратура, которая и принимает решения о возможных дальнейших шагах. Позднее в этом ведомстве заверили, что «расследование продолжается».

В то же время Берлин не отвечает на запросы российской стороны по расследованию ЧП на «Северных потоках», рассказал 6 марта посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Наши неоднократные предложения о проведении транспарентного международного расследования игнорируются, на многочисленные запросы о предоставлении информации о ходе следствия ответов нет», — констатировал Нечаев.

По его словам, ситуация вокруг расследования теракта на «Северных потоках» напоминает фарс, поскольку за полтора года «нет никаких внятных результатов». Нечаев также считает, что решения Швеции и Дании прекратить расследование «весьма показательны» и говорят об их нежелании «иметь отношение к вынесению итогового вердикта».

Как впоследствии заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, Запад не проводит расследование подрыва «Северных потоков», поскольку к этому причастны США и другие страны НАТО. По его словам, если на Западе «тема смущает, её не существует».

На грани абсурда

Напомним, 7 февраля прокуратура Швеции объявила о прекращении расследования диверсии на «Северных потоках» под предлогом, что шведская юрисдикция в данном случае якобы неприменима. Как уточнили в ведомстве, основной целью следователей было установить, имеют ли отношение к произошедшему граждане Швеции и использовалась ли для подготовки взрывов территория королевства, что могло бы нанести ущерб его интересам или безопасности.

Северный поток

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Такое решение шведской прокуратуры в Москве назвали «примечательным». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим «серьёзным саботажем» на «Северных потоках». Как указала, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Стокгольме побоялись раскрыть правду «об исполнителях этого теракта и о заказчиках».

Вслед за Швецией и Дания 26 февраля закрыла расследование диверсий на газопроводах якобы из-за недостатка оснований для его продолжения. При этом датские власти всё же пришли к выводу, что в деле о ЧП на «Северных потоках» имела место умышленная диверсия. В Кремле назвали решение датской стороны близким к абсурдному и подчеркнули, что ситуация вызывает «абсолютнейшее изумление».

«Не выдерживает никакой критики»

Как напомнила в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, изначально, когда Германия, Швеция и Дания только инициировали расследования по ЧП на «Северных потоках», было решено провести их раздельно, чтобы «запутать следы».

«Эти страны намеренно не объединяли усилия, и коалиция по расследованию этого инцидента распалась. Теперь Швеция и Дания решили окончательно спустить всё на тормозах, прекратив расследования на национальном уровне. В Москве абсолютно точно подметили, что это направлено исключительно на то, чтобы скрыть заказчиков. Как говорится, в ходе расследования главное — не выйти на самих себя. Вот этого они и не могли допустить», — пояснила Федосова.

Также по теме «Никакого прогресса»: почему Венгрия раскритиковала расследование подрыва «Северных потоков» в странах ЕС Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «возмутительным и скандальным» тот факт, что в деле об атаках на трубопроводы...

Что касается инициативы России по международному расследованию терактов на «Северных потоках», то она призвана показать всему миру, как Запад пытается замять результаты разбирательств, считает аналитик.

«Заседание Совбеза ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках» должно возыметь большой дипломатический эффект по дискредитации западной системы правосудия. Этот конкретный кейс, который так тщательно старались не афишировать западные страны, выйдет за пределы информационного пространства Европы. Вопрос поднимут в ООН, и этот дипломатический шаг РФ продемонстрирует, насколько несправедлива судебная система на Западе, насколько утратили субъектность страны Европы, которым не позволяют создать международную независимую комиссию. Все предложения такого рода будут блокироваться, и мир увидит, что нет никакой прозрачности», — уверена Федосова.

С её точки зрения, Германия лицемерит, заявляя о своей заинтересованности в расследовании по «Северным потокам».

«ФРГ не может признаться, что тормозит расследование из-за роли Вашингтона в теракте. Одна из наиболее состоятельных версий обнародована журналистом Сеймуром Хершем. При этом на Западе никто даже не выдвинул контраргументов, которые бы опровергли, что именно США являются организатором взрывов при поддержке партнёров по НАТО. Параллельно западные СМИ активно раскручивали историю про каких-то украинских диверсантов, что абсолютно не выдерживает никакой критики. Это просто были попытки ввести в заблуждение нетребовательную европейскую публику, которая по большей части уже не может мыслить критично», — рассуждает Федосова.

Инфраструктура «Северного потока — 2»

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Со своей стороны, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин полагает, что сам масштаб инцидента и его влияние на мировую экономику и политику требуют, чтобы правда была раскрыта.

«Все факты относительно ЧП, которые сейчас так тщательно пытаются скрыть на Западе, рано или поздно станут достоянием общественности. В западных странах наверняка есть немало людей, которые занимались расследованием и теперь знают многое о роли США в подрывах, но пока они молчат, поскольку им не позволяют говорить правду. Кроме того, в ходе следствия в Германии, Швеции и Дании наверняка были собраны улики, которые могут пролить свет на детали произошедшего, но они тоже засекречены из-за политических требований со стороны Вашингтона», — сказал Козюлин в комментарии RT.

Он также добавил, что наибольший урон вследствие взрывов на российских газопроводах понесла ФРГ.

«Германия пострадала больше остальных. Её власти пожертвовали интересами собственных граждан в угоду консолидированной позиции Запада», — сказал Козюлин.

Впрочем, специалист уверен, что Западу в конечном итоге не удастся замять дело о подрыве «Северных потоков».

«Очевидно, что за этим терактом стоят политические интересы США и их союзников по НАТО, которые, как считают в Вашингтоне, выше интересов Германии, Дании или Швеции. Этим странам приходится придерживаться линии, избранной Белым домом и Брюсселем. Этим же объясняется и недопуск России к расследованию», — заключил Козюлин.