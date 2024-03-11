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Политик Филиппо: Запад не расследует подрыв «Северных потоков» из-за вины США

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад не проводит расследование подрыва «Северных потоков», так как в них виноваты США и другие страны НАТО.

Об этом пишет РИА Новости.

«Нет расследования, потому что виновник — НАТО», — отметил он.

По словам Филиппо, с самого начала было понятно, что виноваты США и ряд стран, «типа Норвегии и Великобритании», поэтому с учётом серьёзности дела в СМИ слишком мало говорится об этом.

Политик добавил, что даже те государства, чьи интересы были напрямую задеты данной диверсией, как Франция и Германия, не выразили официального протеста.

Расследование не проводится, так как его результаты не причинят вреда России, считает он.

27 февраля сообщалось, что Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов «Северных потоков».

Позже посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что власти Германии не отвечают на запросы российской стороны о предоставлении информации о ходе расследования диверсий на «Северных потоках».

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