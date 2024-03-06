Посол: ФРГ не отвечает на запросы по расследованию ЧП на «Северных потоках»

Власти Германии не отвечают на запросы российской стороны о предоставлении информации о ходе расследования диверсий на «Северных потоках».

Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Наши неоднократные предложения о проведении транспарентного международного расследования игнорируются, на многочисленные запросы о предоставлении информации о ходе следствия ответов нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такое решение Дании вызывает изумление.