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Полиция Дании прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках»

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Полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках».
Полиция Дании прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет DR.DK.

Полиция Дании заявила, что власти пришли к выводу, что в деле о ЧП на «Северных потоках» имела место умышленная диверсия.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение властей Швеции прекратить расследование взрыва на газопроводах не поддаётся логике.

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