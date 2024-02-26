Полиция Дании прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках»
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Об этом пишет DR.DK.
Полиция Дании заявила, что власти пришли к выводу, что в деле о ЧП на «Северных потоках» имела место умышленная диверсия.
Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение властей Швеции прекратить расследование взрыва на газопроводах не поддаётся логике.