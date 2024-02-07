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МИД: решение Швеции прекратить расследование подрыва СП не поддаётся логике

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Швеции прекратить расследование взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не поддаётся логике.
МИД: решение Швеции прекратить расследование подрыва СП не поддаётся логике
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.

Она напомнила, что подрыв газопроводов произошёл в шведской экономической зоне, кроме того, взрыв затронул интересы хозяйствующих субъектов Швеции и нанёс ущерб экологии.

«В данном случае шведские власти по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного, изначально демонстрировали несерьёзность намерения довести дело до конца», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россия намерена внимательно следить за ходом расследования этого дела в Германии и Дании.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным отказ Швеции от расследования по «Северным потокам».

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