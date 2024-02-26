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Песков: прекращение Данией расследования теракта на СП вызывает изумление

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прекращение Данией расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вызывает изумление.
Песков: прекращение Данией расследования теракта на СП вызывает изумление
  • РИА Новости

Представитель Кремля назвал решение датской стороны близким к абсурдному.

«Ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление», — сказал Песков.

Ранее полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках».

До этого Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

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