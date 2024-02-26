В ФРГ заявили о заинтересованности в расследовании подрыва «Северных потоков»
- РИА Новости
«Правительство ФРГ по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия на «Северных потоках» была расследована, и мы узнали, кто за ней стоит», — приводит ТАСС её слова.
Хофман добавила, что расследованием на территории Германии занимается Генеральная прокуратура, которая принимает решения о возможных дальнейших шагах.
Ранее полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такое решение Дании вызывает изумление.