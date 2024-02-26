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В ФРГ заявили о заинтересованности в расследовании подрыва «Северных потоков»

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Представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман заявила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
В ФРГ заявили о заинтересованности в расследовании подрыва «Северных потоков»
  • РИА Новости

«Правительство ФРГ по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия на «Северных потоках» была расследована, и мы узнали, кто за ней стоит», — приводит ТАСС её слова.

Хофман добавила, что расследованием на территории Германии занимается Генеральная прокуратура, которая принимает решения о возможных дальнейших шагах.

Ранее полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такое решение Дании вызывает изумление.

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