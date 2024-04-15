«Вносит дисбалансы»: почему новые санкции Запада против России вызвали рекордный рост цен на металлы в мире

Запрет США и Великобритании на импорт меди, алюминия и никеля из России ударит по интересам самих Вашингтона и Лондона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Введённые ограничения представитель Кремля назвал обоюдоострым оружием и отметил, что рестрикции уже привели к дестабилизации цен на металлы в мире. По мнению экспертов, своими действиями Запад не только пытается ограничить доходы Москвы, но и простимулировать собственное металлургическое производство. Впрочем, как полагают специалисты, Россия перенаправит экспорт в другие страны, которые будут продавать товар тем же Соединённым Штатам и Британии, но уже дороже.

Новые санкции Запада в отношении российского металлургического сектора могут обернуться ударом для самих инициаторов ограничений. Об этом в понедельник, 15 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Относимся к ним так же, как и ко всем остальным санкциям, — считаем их абсолютно незаконными… Это обоюдоострое оружие, и они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, российские власти будут внимательно следить за дальнейшим развитием событий в отрасли. При этом, как отметил Песков, в результате введённых рестрикций на мировом рынке уже произошла «определённая дестабилизация цен».

Так, на торгах понедельника стоимость никеля на Лондонской бирже металлов (LME) в определённый момент поднималась на 9,3% и впервые с сентября 2023 года достигала $19,35 тыс./т. Тем временем алюминий дорожал сразу на 9,9% — до $2,73 тыс./т, а медь — на 2,5%, до $9,64 тыс./т. В последний раз такие высокие уровни можно было наблюдать ещё в июне 2022-го.

Также по теме Защитный актив: с чем связан рекордный рост цен на золото в мире На торгах в пятницу, 12 апреля, биржевая стоимость золота впервые за всё время наблюдений превышала $2,44 тыс. за тройскую унцию....

Напомним, в конце прошлой недели США и Великобритания объявили о запрете на импорт никеля, меди и алюминия российского происхождения. В рамках инициативы международные торговые площадки, такие как LME и Чикагская товарная биржа, больше не смогут принимать новые партии металлов из РФ. Своё решение Вашингтон и Лондон объяснили желанием лишить Москву прибыли от продажи металлургической продукции.

«Биржи металлов играют ключевую роль в содействии торговле промышленными металлами по всему миру. Предпринимая совместные действия, США и Великобритания лишают Россию и её производителей металлов важного источника доходов», — говорится в сообщении американского Министерства финансов.

С помощью новых ограничений США хотят продемонстрировать лидерство в сдерживании Москвы, но подобными действиями лишь подставляют под удар себя и своих союзников. Такую точку зрения выразил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, чьё заявление было опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Это даже не выстрел в ногу, а пальба без разбору. Сами американцы уже какое-то время назад свели до минимума покупки российских металлов. Заставили компании отказаться от выгодных контрактов с надёжными поставщиками из нашей страны. Нынешнее решение Вашингтона, вероятно, основано на расчётах, что в самих США цены на ресурсы не взлетят. Однако администрация с лёгкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов», — подчеркнул дипломат.

Рыночная перестановка

На сегодняшний день Россия входит в число ведущих игроков на глобальном рынке металлов. В конце 2023 года на долю страны приходилось почти 6% мирового производства никеля, свыше 5% алюминия и чуть больше 4% меди. Такие данные приводит Геологическая служба США.

Более того, по состоянию на конец марта 2024 года общая доля всех российских металлов в хранилищах LME составляла 40%. Причём в алюминиевых запасах биржи продукция из РФ занимала 91%, в медных — 62%, а в никелевых — 36%.

«На мой взгляд, действия США и Великобритании имеют двойную цель: обе страны хотят не только ограничить экспорт российских металлов, но и, вероятно, стимулировать собственное производство. Искусственно вызвав дефицит на рынке и повысив цены, они могут попытаться привлечь больше инвестиций в развитие национальной металлургической отрасли. Однако перспективы такой стратегии выглядят неоднозначно», — рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Алюминий

Gettyimages.ru

© Jan Woitas / dpa

По мнению специалиста, Россия будет активно искать новые рынки сбыта своих металлов прежде всего в Китае и других дружественных странах. Это позволит Москве частично обойти западные санкции, тогда как сами Вашингтон и Лондон могут временно столкнуться с резким повышением цен на никель, алюминий и медь внутри своих стран.

«Возможно, дефицит будет временным и рано или поздно рынок найдёт способы адаптироваться, в том числе за счёт компенсации российского экспорта из других источников. Тем не менее российские металлы, скорее всего, продолжат попадать в Европу и Северную Америку, но уже через третьи страны, что усложнит контроль и создаст дополнительные издержки для конечных потребителей. В целом, думаю, Россия предпримет всё возможное, чтобы минимизировать ущерб от новых ограничений», — подчеркнул Владислав Антонов.

Примечательно, что Москва уже начала переориентировать поставки своей металлургической продукции с западного направления на восточное. Так, например, за последние два года экспорт российского алюминия в США сократился с $612 млн до $44 млн, тогда как отгрузки в Китай, напротив, увеличились с $812 млн до $2,87 млрд. Об этом говорится в материалах Министерства торговли Соединённых Штатов и Главного таможенного управления КНР.

«По итогам 2023 года доля Азии в структуре продаж РУСАЛа (крупнейшего производителя алюминия в России. — RT) увеличилась до 38,4% по сравнению с 27% в 2022-м, а на долю внутреннего рынка и стран СНГ пришлось 31,9% продаж. В текущем году мы ожидаем продолжения данного процесса», — отметил в беседе с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.