До 35 тысяч рублей: Путин поручил опережающими темпами увеличить МРОТ к 2030 году

Владимир Путин поручил правительству России опережающими темпами увеличивать минимальный размер оплаты труда и довести показатель до 35 тыс. рублей в месяц к 2030 году. К тому же сроку уровень бедности в стране нужно будет опустить ниже 7% с нынешних 9,3%. Помимо этого, глава государства распорядился продлить ещё на шесть лет семейную ипотеку под 6% годовых и программу выплат в размере 450 тыс. рублей многодетным родителям на погашение жилищных кредитов. Также по инициативе российского лидера кабмин должен будет разработать меры для вхождения страны в четвёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Добиться этого результата также необходимо к 2030 году.

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по реализации своего послания Федеральному собранию. В частности, глава государства распорядился в ускоренном порядке увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране в ближайшие шесть лет.

«Правительству Российской Федерации обеспечить... повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев (его. — RT) рост... к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тыс. рублей в месяц», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования.

В 2023-м минимальный размер оплаты труда в России составлял 16 242 рубля, а с 1 января 2024-го вырос на 18,5% — до 19 242 рублей. Таким образом, темпы увеличения МРОТ в 2,5 раза превысили инфляцию за прошлый год: её уровень, по данным Минэкономразвития, составил 7,4%.

«Изначально МРОТ в 2024 году планировалось повысить только на 8,5%, но позже Владимир Путин поручил поднять показатель на дополнительные 10%. При дальнейшем увеличении суммы темпами выше инфляции мы действительно выйдем на уровень 35 тыс. рублей уже до 2030-го. Это должно способствовать постепенному росту реальных доходов населения и, как следствие, снижению уровня бедности в стране», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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В 2023 году доля малообеспеченного населения в России сократилась до рекордных 9,3% (это примерно 13,5 млн человек). Для сравнения: ещё в 2000 году за чертой бедности в стране находилось 29% россиян (свыше 42 млн граждан), свидетельствуют материалы Федеральной службы государственной статистики.

Хотя доля малоимущего населения продолжает планомерно уменьшаться, нынешние значения всё ещё остаются высокими, отмечал Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. В этой связи российский лидер поручил кабмину принять дополнительные меры по улучшению благосостояния людей.

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«Проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей... уровень бедности составляет около 30%. Нужно поставить чёткие цели и последовательно двигаться к их достижению: добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%», — призвал президент.

Как отметила Светлана Бессараб, на сегодняшний день в России уже выстроена комплексная система поддержки семей с детьми и беременных женщин. Одновременно руководство страны старается поддерживать и пожилых граждан за счёт постоянной индексации выплат неработающим пенсионерам. Помимо этого, в стране действуют социальные контракты, позволяющие людям открывать свой бизнес при государственной поддержке, добавила депутат.

«Мы ещё многое планируем сделать для помощи многодетным семьям. В целом нам необходимо поддерживать рост экономики, поскольку без этого невозможно развитие социальной сферы. Так что с уверенностью могу сказать, что за счёт реализуемых и запланированных мер мы снизим уровень бедности до 7% к 2030 году», — подчеркнула Бессараб.

Продление семейных льгот

Также Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по улучшению жилищных условий россиян с детьми. В частности, кабмин должен будет продлить ещё на шесть лет срок действия семейной ипотеки.

Как ранее отмечал глава государства, программа заработала ещё в 2018 году и за прошедшее время помогла решить жилищный вопрос более 900 тыс. семей. Причём руководство страны повышало доступность этой меры поддержки: сначала ей могли воспользоваться только граждане с двумя и более детьми, а затем — и родители с одним ребёнком.

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%», — заявлял Путин 29 февраля.

Согласно действующим условиям инициативы, россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут взять ипотеку под 6% годовых. Это почти втрое ниже нынешней рыночной ставки (порядка 16,8%). Оформить такой кредит можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны.

Кроме того, при появлении третьего ребёнка российские семьи могут рассчитывать на субсидию от государства в размере 450 тыс. рублей для погашения жилищного займа. Действие этой вспомогательной нормы Владимир Путин тоже поручил продлить до 2030-го. Помимо этого, глава государства распорядился создать особые условия семейной ипотеки для городов и регионов с низкими объёмами строительства многоквартирных домов.

Как уже подсчитали в Министерстве финансов, на реализацию семейной ипотеки до 2030 года планируется направить из бюджета около 1,5 трлн рублей, из них 260 млрд — в 2024-м. В свою очередь, на предоставление субсидии многодетным родителям для погашения жилищного кредита в текущем году власти собираются выделить 50 млрд рублей, а в дальнейшем готовы ещё больше увеличить финансирование.

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Продление льготной программы для россиян с детьми было во многом ожидаемым, рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По её словам, в условиях высоких ставок инициатива оказывает положительное влияние на рынок жилья и на сегодняшний день является ключевым драйвером, который поддерживает строительную отрасль и побуждает девелоперов возводить новые объекты.

«При этом, на мой взгляд, программу семейной ипотеки следовало бы сделать ещё более адресной. Льготные условия нужно распространять только на большие квартиры от 72 кв. м, то есть по 18 кв. м на человека. Для семьи с двумя детьми — это хороший вариант. То есть нужно стимулировать россиян с детьми покупать именно комфортное жильё для жизни», — добавила собеседница RT.

Игра на опережение

Наряду с этим Владимир Путин поручил правительству принять меры для вхождения России в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Добиться такого результата руководству страны также необходимо к 2030 году.

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Поясним: ВВП по ППС — это общая стоимость всех произведённых товаров и услуг, вычисленная с учётом различий в уровне цен и валютных курсов в разных странах. Считается, что этот индикатор лучше отражает реальную ситуацию в экономике.

«При таком расчёте ВВП стоимость всех произведённых в стране товаров и услуг сравнивается со стоимостью аналогичных товаров и услуг в других государствах. То есть индикатор показывает, что и в каком объёме можно купить в данной конкретной стране по сравнению с другими странами на одну и ту же сумму денег», — пояснил в разговоре с RT экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По данным Всемирного банка, с 2016 по 2020 год пятью крупнейшими экономиками мира по ППС неизменно оставались Китай, США, Индия, Япония и Германия, а РФ занимала только шестую строчку. Впрочем, в 2021 году Россия обошла ФРГ и вышла на пятое место в глобальном рейтинге, а в 2022-м «застолбила за собой» эту позицию и сейчас сокращает отрыв от Японии, отмечал ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«У нас не такой большой с ними разрыв, и если дифференциал в темпах роста сохранится, экономика Японии растёт меньше 1% (в год. — RT)... то, в принципе, мы можем говорить о том, что в среднесрочном периоде, в течение трёх-четырёх лет, нам вполне по силам обогнать... японскую экономику», — подчеркнул министр.

По мнению первого вице-премьера России Андрея Белоусова, выполнить поставленную президентом задачу можно за счёт пяти основных механизмов. Это, в частности, повышение производительности труда, рост инвестиций, наращивание несырьевого экспорта на рынках дружественных стран, поддержка малого и среднего бизнеса, а также развитие импортозамещения.

«Расчёты показывают, что Россия может стать четвёртой экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3%. Всего за период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%», — отметил Белоусов.