«Задача — поддержать граждан»: правительство направит 1,5 трлн рублей на финансирование семейной ипотеки до 2030 года

Правительство России по поручению президента Владимира Путина продлит действие семейной ипотеки до 2030 года. Всего в ближайшие шесть лет на финансирование программы планируется направить из бюджета примерно 1,5 трлн рублей. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, на фоне ощутимого удорожания недвижимости власти стремятся помочь гражданам, особенно с маленькими детьми, в улучшении жилищных условий. При этом, по словам министра, льготные ипотечные программы станут более адресными, а их доля в общем объёме кредитования должна будет снизиться в обозримой перспективе.

Правительство России направит на финансирование семейной ипотеки около 1,5 трлн рублей в ближайшие шесть лет. Причём порядка 260 млрд из них планируется потратить на программу уже в 2024 году. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в Министерстве финансов страны.

«Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан. В условиях существенного роста цен наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми», — заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Отметим, что специальная льготная ипотека для родителей в России заработала ещё в 2018 году и помогла решить жилищный вопрос более 900 тыс. семей. Ранее предполагалось, что программа будет действовать до 1 июля 2024 года, но 29 февраля президент страны Владимир Путин объявил о продлении инициативы до 2030-го.

«Мы постоянно повышали её доступность: сначала ею могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем семьи с одним ребёнком... Предлагаю её продлить… сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%», — заявил Путин в послании Федеральному собранию.

AFP

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Согласно действующим условиям программы, россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут взять кредит под 6% (5% для Дальневосточного федерального округа). Это почти втрое ниже нынешней рыночной ставки (примерно 16,7%), свидетельствуют материалы компании «ДОМ.РФ».

Банки выдают такие кредиты на покупку готового жилья у девелопера или на квартиры в строящемся объекте, на возведение частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земли под его строительство. При этом жителям ДФО семейная ипотека позволяет купить и вторичку.

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Максимальный размер займа установлен на уровне 12 млн рублей для Московской и Санкт-Петербургской агломераций и 6 млн рублей — для других регионов страны. В свою очередь, первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости недвижимости.

Примечательно, что семьи с тремя детьми наряду со льготной ипотечной ставкой сегодня могут рассчитывать и на субсидию от государства в размере 450 тыс. рублей для погашения жилищного кредита. Действие этой вспомогательной нормы Владимир Путин также поручил продлить до 2030-го.

«В текущем году потребуется почти 50 млрд рублей на это, потом по нарастающей — всё больше и больше, но деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящееся жильё становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся», — подчеркнул президент.

Более того, во время послания российский лидер попросил правительство предусмотреть особые условия семейной ипотеки для городов и регионов с низкими объёмами строительства многоквартирных домов. Обновлённые параметры программы для этих субъектов и территорий глава государства призвал подготовить «максимально оперативно».

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Как рассказал RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, на сегодняшний день примерно в 70% городов страны нет большого числа новых объектов, что ограничивает возможности семей приобрести жильё. На этом фоне анонсированное президентом расширение условий программы позволит сделать ипотеку доступной для родителей во всех регионах, считает специалист.

«В целом продление программы было ожидаемым. Главная причина — необходимость повышения рождаемости в стране, её поддержка. Семейная ипотека носит адресный характер, а не отраслевой, как другие льготные программы кредитования. Мы, участники рынка, поддерживаем это решение президента», — подчеркнул Апрелев.

Адресный подход

Как заявили в Минфине, продление семейной ипотеки направлено на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, которые действительно в этом нуждаются. В то же время в министерстве считают необходимым снижать общее влияние субсидируемых программ на рынок жилищного кредитования.

«Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», — заявил Антон Силуанов.

Напомним, сегодня в России на рынке жилья действует несколько кредитных программ с государственной поддержкой. Помимо семейной, речь идёт о льготной, дальневосточной, арктической и IT-ипотеке.

Причём одной из наиболее востребованных остаётся именно льготная ипотека. По её условиям все россияне могут до 1 июля 2024 года взять заём на покупку квартиры в новостройке под 8% годовых. Максимальный размер такого кредита составляет 6 млн рублей для всех регионов, а первоначальный взнос не должен быть меньше 30% стоимости жилья.

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Власти запустили эту инициативу в 2020 году для поддержки спроса на недвижимость в период пандемии и позже неоднократно продлевали. Действие программы в своё время привело к ажиотажному росту ипотечного кредитования в России, но затем стало одной из главных причин резкого удорожания жилья в стране и увеличения разрыва между ценами на первичном и вторичном рынках, признают эксперты.

Так, если ещё в конце 2019 года 1 кв. м в строящемся объекте продавался в среднем по стране за 64,1 тыс. рублей, а на вторичном рынке — за 58,5 тыс. рублей, то по итогам 2023-го показатели достигли 140,4 тыс. и 97,4 тыс. соответственно. Об этом свидетельствуют материалы Федеральной службы государственной статистики.

Более того, если в 2020—2021 годах на льготную ипотеку и другие субсидируемые программы приходилось лишь 24% всех выданных займов, то в 2022-м их доля выросла до 37%, подсчитали аналитики «ДОМ.РФ». При этом, согласно оценке Минфина, к концу 2023-го значение достигло 90%.

«Наша задача как регулятора — снизить этот показатель до 20—25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры ещё будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», — подчеркнул Силуанов.

В этой связи руководство страны, вероятно, не станет продлевать льготную ипотеку в её нынешнем формате и сосредоточится именно на развитии адресных инициатив. Такую точку зрения в беседе с RT выразил экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.

«После 1 июля льготная ипотека, скорее всего, будет либо совсем отменена, либо сохранена в урезанном виде в отдельных регионах. Так что семейная ипотека теперь будет главным вариантом обеспечения доступным жильём молодых родителей, не имеющих собственных средств, чтобы купить квартиру в новостройке», — предположил Лобода.