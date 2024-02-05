Под 2% годовых: Путин поручил распространить действие дальневосточной и арктической ипотеки на участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2024 года расширить условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Наряду с молодыми семьями, учителями и врачами льготные кредиты под 2% годовых теперь смогут получать и участники СВО. В то же время предельная сумма займа при покупке жилья на вторичном рынке будет повышена с 6 млн до 9 млн рублей. По мнению экспертов, инициатива главы государства позволит сделать ипотеку более доступной для военнослужащих и поможет им быстрее решить жилищный вопрос.

Правительство России расширит условия дальневосточной и арктической ипотеки. Такое поручение кабинету министров дал президент страны Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Архангельскую область в декабре 2023 года.

В частности, действие льготной программы планируется распространить на участников специальной военной операции и членов семей бойцов, погибших в ходе СВО. Причём банки будут обязаны выдавать такие кредиты без ограничений по возрасту и семейному положению.

«Это наша святая обязанность. Мы с вами здесь сидим — сложные вопросы решаем, нужные, но мы всё-таки в тепле, знаете, и в безопасности, а ребята там, на передней линии, и в грязи, и под пулями, и под снарядами. Никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда», — заявил Путин на совещании по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны 11 декабря.

Помимо этого, глава государства поручил отменить требование о наличии трудового стажа по специальности для работников образовательных и медицинских учреждений при получении дальневосточной и арктической ипотеки. Более того, максимальный размер льготного кредита в рамках программы будет повышен с 6 млн до 9 млн рублей при покупке жилья на вторичном рынке или готового дома с земельным участком площадью более 60 кв. м в моногородах.

Поручение российского лидера кабмин должен будет выполнить до 1 марта 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

kremlin.ru

Согласно действующим условиям программы, до конца 2030 года молодые семьи, где оба супруга не старше 35 лет, а также работники медицинских и образовательных организаций в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне России могут оформить жилищный кредит под 2% годовых. Это более чем в восемь раз ниже текущей рыночной ставки по ипотеке (почти 17%), свидетельствуют данные компании «ДОМ.РФ».

«Заёмщики могут оформить кредит на сумму до 6 млн рублей при наличии первоначального взноса в размере от 20% стоимости жилья… Размер кредита может быть увеличен до 9 млн рублей в случае строительства или приобретения жилья на первичном рынке площадью больше 60 кв. м», — говорится в материалах организации.

Решение Владимира Путина распространить арктическую и дальневосточную ипотеку на участников СВО и членов семей погибших станет значимой мерой поддержки российских военнослужащих и приведёт к увеличению спроса на льготные кредиты. Об этом RT рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

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«Благодаря данной мере объёмы выдачи дальневосточной и арктической ипотеки должны заметно вырасти. Не секрет, что из ДФО и арктических регионов достаточно много мужчин едут в зону СВО служить по контракту, так что для участников спецоперации оттуда такое предложение весьма актуально. Тем более что бойцы в принципе получают довольно высокую оплату, поэтому могут сформировать первоначальный капитал для покупки квартиры», — отметила Радченко.

В целом, по её мнению, инициатива позволит сделать льготную ипотеку для военных более доступной, поможет им оперативнее решать жилищный вопрос и станет одним из дополнительных стимулов служить по контракту. Похожую точку зрения в беседе с RT выразил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Процентная ставка по дальневосточной и арктической ипотеке сейчас самая низкая среди всех адресных жилищных программ кредитования. Распространение инициативы на участников СВО — это здорово, так как подобные меры позволят заметно расширить число её получателей. При этом оформлять такую ипотеку можно и на вторичное жильё, а не только на первичное, что расширяет выбор для потребителей», — добавил Апрелев.

В свою очередь, увеличение кредитного лимита по дальневосточной и арктической ипотеке эксперты во многом связывают с ощутимым удорожанием жилья на этих территориях за последние несколько лет. Так, например, по данным Федеральной службы статистики, если ещё в конце 2019 года стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья в ДФО составляла 69,6 тыс. и 70,7 тыс. рублей соответственно, то по итогам сентября 2023-го суммы выросли до 137,2 тыс. и 114, 5 тыс. рублей.

«Дальневосточная ипотека действует достаточно долго. За это время цены на жильё увеличились значительно по всей стране, и ДФО вместе с Арктической зоной не стали исключением. Важно, что лимит в 9 млн рублей предназначен для квартир общей площадью более 60 кв. м. Такие нормы были сделаны для того, чтобы не разогнать цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, стоимость которых и так быстро растёт», — отметила Ирина Радченко.