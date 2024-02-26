Барьер для злоумышленников: Путин подписал закон о самозапрете на кредиты для граждан

С 1 марта 2025 года жители России смогут официально запрещать самим себе брать кредиты. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Инициатива позволит гражданам самостоятельно устанавливать и снимать для себя ограничения на оформление займов, за исключением ипотеки, автокредитов и образовательных ссуд в рамках господдержки. Предполагается, что таким образом люди смогут защититься от действий злоумышленников, которые оформляют ссуды на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные. Как именно можно будет установить самозапрет — в материале RT.

В понедельник, 26 февраля, президент России Владимир Путин подписал закон о самозапрете на кредиты для граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках инициативы каждый житель страны сможет устанавливать в своей кредитной истории ограничение на выдачу займов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты и образовательные ссуды в рамках господдержки.

Идею ввести механизм самоограничений на кредиты ещё в середине 2022 года предложили в Центральном банке страны. По мнению специалистов регулятора, инициатива поможет гражданам лучше защитить себя от злоумышленников, которые оформляют займы на чужое имя с помощью украденных или полученных обманом персональных данных.

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«Мы получаем много жалоб на злоупотребления, связанные с оформлением на человека кредитов или займов. Чаще всего он об этом вообще не знает, когда кредит или заём оформляется онлайн. Бывает, что человек под действием методов социальной инженерии сам получает кредит и отдаёт его в руки злоумышленника либо кладёт его на чей-то счёт — и деньги теряются... Чтобы помочь людям справиться с этим злом, разработаны предложения в закон», — объяснял член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.

Для установления ограничения потребуется лишь заполнить шаблонное заявление. С 1 марта 2025 года сделать это можно будет в электронной форме через портал «Госуслуги», а с 1 сентября 2025-го — лично обратившись в МФЦ. Обязательным условием для получения услуги является наличие ИНН.

«Информацию о самозапрете... внесут в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило соответствующее заявление до 22:00 по Москве, а если позднее, то на следующий календарный день. Таким образом, запрет начинает действовать на следующий день после включения информации о нём в кредитную историю физического лица», — говорится в материалах на сайте Госдумы.

Условия ограничений могут быть разными: по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация) и по способу получения ссуды (в офисе или дистанционно). При этом сама услуга установления или снятия самозапрета на займы будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.

Отметим, что отменить самоограничение можно будет в любой момент. Для этого также понадобится подать заявление, но сам запрет снимут только через день после внесения в состав кредитной истории гражданина соответствующей информации. Как полагают в ЦБ, такой период ожидания поможет людям принять более взвешенное решение.

«Методы (мошенников. — RT)... направлены на то, чтобы подчинить человека воле преступника и ввести его в определённое психологическое заблуждение. Если есть небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва в коммуникации, то, как правило, у человека хватает сообразительности. Либо он поговорит со своими друзьями и знакомыми, чтобы понять, что происходит что-то не то. Мы думаем, что эти новации помогут многим людям избежать рисков мошенничества и сделают их жизнь спокойнее и безопаснее», — подчеркнул Михаил Мамута.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Как рассказал RT вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, сегодня при похищении средств кредитные организации помогают клиентам собрать документы для заявления в полицию и предоставляют информацию для поиска мошенников и возврата денег. Кроме того, у многих банков есть услуги по страхованию рисков от хищения средств со счёта. В то же время финорганизации сейчас не обязаны предоставлять возможность отказа от кредитования.

«Конечно, отдельные банки могут предлагать подобного рода услуги. Однако такие самоограничения будут работать только внутри одной конкретной организации», — отметил Войлуков.

На этом фоне одобренная руководством страны возможность полностью запретить оформление кредитов на себя действительно поможет обезопасить деньги граждан и создаст дополнительные барьеры для мошенников, уверен специалист. Аналогичной точки зрения придерживается и доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.