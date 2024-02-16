Режим ожидания: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Российский Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых после пяти повышений подряд. Как отметили в ЦБ, уровень инфляции в стране пока ещё остаётся высоким и удерживается вблизи 7,4%, однако к концу 2024-го должен опуститься до 4—4,5%. Для достижения этого результата регулятор пока продолжит сохранять жёсткие денежно-кредитные условия, но уже в середине весны или начале лета может вернуться к смягчению монетарной политики, считают эксперты. По словам специалистов, действия Банка России во многом будут зависеть от того, как поведёт себя инфляция. Что при этом может произойти с ключевой ставкой до конца года — в материале RT.

Центральный банк России не стал повышать ключевую ставку и сохранил её на уровне 16% годовых. Такое решение руководство ЦБ приняло в пятницу, 16 февраля, по итогам первого заседания в 2024 году.

Согласно оценке регулятора, инфляционное давление в российской экономике снизилось по сравнению с осенними месяцами, но всё ещё остаётся высоким. Так, в настоящий момент темп роста потребительских цен на товары и услуги в годовом выражении пока сохраняется вблизи уровней конца декабря и по состоянию на 12 февраля составил 7,4%.

«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как полагают специалисты Центробанка, за счёт проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) к концу 2024-го уровень годовой инфляции может опуститься до 4—4,5%. При этом в дальнейшем рост цен должен замедлиться до целевых 4% и остаться вблизи этой отметки, прогнозируют в регуляторе.

Традиционно изменение ДКП считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен регулятор повышает ставку, и, как следствие, кредиты в стране дорожают, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается, и спустя определённое время ценовое давление должно ослабевать.

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Если же инфляция замедляется, Центробанк может, напротив, вернуться к снижению ставки. Это, в свою очередь, должно вновь привести к оживлению деловой и потребительской активности.

«Пока что устойчивого тренда на замедление инфляции нет, поскольку эффект от уже принятых мер по ужесточению ДКП ещё не реализовался в полной мере. Для этого потребуется ещё какое-то время», — отметил в разговоре с RT главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По её мнению, с учётом последних тенденций монетарная политика регулятора продолжит оставаться жёсткой в ближайшие месяцы.

«Опасения у Центробанка всё ещё вызывают высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, нехватка рабочих рук и, как следствие, повышение зарплат в ряде отраслей, а также инвестиционный спрос со стороны предприятий, поддерживаемый в том числе госзаказами. Для компенсации всех этих проинфляционных рисков ЦБ считает необходимым сохранять жёсткость ДКП», — пояснила собеседница RT.

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Напомним, ещё весной 2022 года, после начала СВО и введения западных санкций, инфляция в России впервые за 20 лет поднималась почти до 18%. Тогда Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых, а правительство приняло комплекс антикризисных мер, что спустя некоторое время позволило стабилизировать ситуацию в экономике и замедлить рост цен.

Так, уже к концу 2022-го инфляция в стране упала ниже 12%, а Банк России на этом фоне перешёл к смягчению монетарной политики. Сперва регулятор постепенно вернул ставку к досанкционным 9,5%, а затем опустил до 7,5%.

К маю 2023-го рост потребительских цен замедлился до 2,3% в годовом выражении. Впрочем, после этого показатель вновь стал заметно расти и осенью приближался к 7,5%.

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Как объясняли в ЦБ, на фоне уверенного восстановления экономики в определённый момент рост внутреннего потребления стал превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. Одновременно в России вырос спрос на иностранную валюту, а её поступление от экспорта снизилось, что обернулось резкими курсовыми колебаниями. Всё это привело к разгону инфляции.

В попытке обуздать рост цен Банк России с середины лета вновь стал ужесточать ДКП. В июле регулятор повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%, в августе на внеплановом заседании поднял её до 12%, в сентябре довёл до 13%, в октябре — до 15%, а в декабре — до 16% годовых.

«Учитывая влияние льготных ипотечных программ и нынешней ситуации на рынке труда, рост ключевой ставки более чем вдвое за последние полгода выглядит оправданным. При менее жёсткой монетарной политике темпы роста кредитования были бы выше, что привело бы к дополнительному увеличению потребительского спроса, а следовательно, и к ещё более высокой инфляции», — объяснила RT аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко.

С надеждой на снижение

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 22 марта. Как заявили в ЦБ, для возвращения инфляции к целевым 4% денежно-кредитные условия ещё продолжительное время придётся сохранять жёсткими. Тем не менее, согласно прогнозу регулятора, уже в 2024 году ключевая ставка может опуститься ниже текущего уровня, а её среднее значение составит 13,5—15,5%.

Если инфляция начнёт снижаться в ближайшее время, ЦБ может перейти к смягчению ДКП уже во втором полугодии, считает Евгения Нестеренко. Впрочем, по её мнению, к концу 2024-го ключевая ставка вряд ли опустится ниже 11% годовых. Аналогичный прогноз RT дал и ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. При этом специалист не исключил, что снижение ставки может начаться весной.

«Согласно нашему нейтральному сценарию, по итогам года ключевая ставка должна опуститься до 11%. Главным фактором, который будет способствовать пересмотру денежно-кредитной политики, станет устойчивое снижение инфляции. Причём приступить к смягчению ДКП регулятор сможет ближе к II кварталу», — предположил Болотских.

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Возможность весеннего снижения ставки допускает и Ольга Беленькая. Согласно её оценке, при позитивной динамике потребительских цен регулятор может объявить о начале смягчения монетарной политики уже на заседании в апреле.

«Тем не менее возможен и другой сценарий. В случае сохранения смешанной инфляционной картины и динамики влияющих на неё компонентов первого снижения ставки можно будет ожидать только в июне или июле. При оптимистичном развитии событий ставка может быть снижена до 10—11% к концу года, а при менее благоприятном — до 12—13%», — добавила собеседница RT.

Стимул для рубля

Российская валюта практически не отреагировала на решение совета директоров Центробанка сохранить ключевую ставку. Так, в первые минуты после оглашения итогов заседания курс доллара на Мосбирже продолжил колебаться в диапазоне 92,5—92,7 рубля, курс евро — в рамках 99,2—99,5 рубля, а курс юаня — вблизи 12,7 рубля.

Отметим, что на фоне поддержания жёсткой ДКП кредиты остаются дорогими, бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно высокая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.

«Высокая ключевая ставка, безусловно, оказывает позитивное влияние на курс рубля, удерживая почти 40 трлн рублей депозитов физических лиц в финансовой системе. В противном случае деньги бы активнее пошли на валютный и фондовый рынки, а также в недвижимость. Думаю, в ближайшее время курс не будет сильно отклоняться от заложенных в бюджет 90 рублей за доллар», — предположил Илья Фёдоров.

Помимо ставки ЦБ, одним из определяющих факторов для рубля остаётся объём продажи валютной выручки экспортёрами, считает Евгения Нестеренко. Напомним, сегодня ряд крупных компаний должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств бизнесу нужно обменивать на рубли. Эту инициативу ещё в октябре утвердил президент Владимир Путин для укрепления нацвалюты.

Кроме того, Центробанк и Минфин в рамках бюджетного правила тоже обменивают часть иностранной валюты из Фонда национального благосостояния на рубли. Это также должно удерживать курсы доллара, евро и юаня от резкого роста, считает Даниил Болотских.

«До марта мы не ожидаем резких курсовых скачков. Прогнозируем колебания в диапазоне 88—95 рублей за доллар, 95—101,4 рубля за евро и 12,3—13 рублей за юань», — заключил аналитик.