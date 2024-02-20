«Возможность защитить себя от мошенников»: россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты с 1 марта 2025 года

Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила закон о самозапрете на кредиты для граждан. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года и позволит россиянам самостоятельно устанавливать и снимать для себя ограничения на оформление займов. Предполагается, что таким образом люди смогут защититься от действий злоумышленников. Как именно будет работать новый механизм — в материале RT.

С 1 марта 2025 года россияне смогут официально запрещать самим себе брать кредиты. Закон об этом во вторник, 20 февраля, приняла Государственная дума во втором и третьем чтениях.

Инициатива позволит каждому человеку устанавливать в своей кредитной истории ограничение на выдачу займов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Запрет не будет распространяться только на ипотеку, автокредиты и образовательные ссуды в рамках господдержки.

«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Для установления ограничения потребуется лишь заполнить шаблонное заявление. Сделать это можно будет как в электронной форме через портал «Госуслуги», так и лично обратившись в МФЦ (эта опция появится только с 1 сентября 2025 года).

«Информацию о самозапрете… внесут в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило соответствующее заявление до 22:00 по Москве, а если позднее, то на следующий календарный день. Таким образом, запрет начинает действовать на следующий день после включения информации о нём в кредитную историю физического лица», — пояснили в Госдуме.

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Примечательно, что условия ограничений могут быть разными: по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация) и по способу получения ссуды (в офисе или дистанционно). Об этом сообщили в Центральном банке.

«Человек сможет в любой момент отменить самозапрет, если действительно захочет получить кредит или заём. Запрет снимут через день после внесения в состав кредитной истории гражданина соответствующей информации. Такой период охлаждения поможет людям принять более взвешенное решение о необходимости получить кредит или заём», — добавили в ЦБ.

Для отмены человеку также понадобится подать заявление. Причём сама услуга установления или снятия самозапрета на кредиты будет бесплатной и неограниченной по числу обращений, подчеркнули в Центробанке.

Как рассказали RT в пресс-службе ЦБ, на сегодняшний день в России действуют только локальные ограничения на выдачу займов, когда сами банки предлагают такую услугу своим клиентам в рамках одной конкретной финорганизации. При этом полностью запретить оформление кредитов на себя или другого человека сейчас достаточно сложно, отметила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

«Чтобы добиться такого полного самозапрета, сегодня нужно обращаться в суд и устанавливать ограничение дееспособности гражданина. Для этого, в свою очередь, требуются веские основания, например психическое расстройство или зависимость, подтверждённые медицинской экспертизой», — пояснила собеседница RT.

РИА Новости

© Мария Девахина

Кроме того, у россиян есть возможность написать заявление в банк и отказаться от кредита, если, например, заём был оформлен без ведома клиента или под давлением злоумышленников. Вместе с тем банки или МФО не всегда идут навстречу жертвам мошенников, поэтому власти решили принять меры для защиты граждан, рассказал RT директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

«Сегодня россиянин должен доказать, что кредит был оформлен без его ведома, а деньги он в реальности не получал. Это довольно длительный, затратный и трудоёмкий процесс. При этом банку невыгодно идти навстречу клиенту, поскольку списание кредита означает дополнительные затраты для компаний, поэтому они стараются максимально взыскать деньги, которые выдали», — пояснил специалист.

В рамках нововведений, после того как гражданин будет выставлять запрет на выдачу займов, например через портал «Госуслуги», информация об этом автоматически начнёт попадать во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ), рассказал RT вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Если, несмотря на ограничения, кредитор всё же выдал ссуду, он не сможет требовать погашения долга от клиента.