«У населения укрепилась уверенность»: почему всё больше россиян считают банк надёжным местом хранения денег

Почти половина россиян считают хранение денег на банковских депозитах надёжным способом сбережения денег, тогда как обратной точки зрения придерживается лишь каждый четвёртый житель страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, за последние полгода уровень доверия населения к кредитным организациям заметно вырос. По словам экспертов, повышение ключевой ставки ЦБ сделало вклады более прибыльными, а стабильное финансовое положение банков в условиях санкций позитивно отразилось на настроениях граждан. Как ранее отмечал президент Владимир Путин, отрасль выстояла под напором беспрецедентных внешних ограничений, что стало сюрпризом для инициаторов рестрикций.

За последние полгода россияне стали больше доверять банковской системе страны и чаще держать деньги на депозитах. Такие данные в понедельник, 19 февраля, представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса, в январе 2024-го почти 47% граждан заявили, что средства лучше хранить на счёте в банке, 27% — что накоплениям там не место, а 26% затруднились с ответом. Для сравнения: ещё в начале лета 2023-го значения составляли 36%, 35% и 29% соответственно.

«Если в июне прошлого года не было даже намёка на консенсус в отношении того, где хранить сбережения, то в последующие месяцы он явно наметился: доля считающих, что свободные деньги лучше положить в банк, стала стабильно превосходить долю сторонников противоположной точки зрения... В новом году россияне сохраняют приверженность своему мнению», — говорится в исследовании.

Более того, согласно докладу, индекс доверия банковским вкладам уже второй месяц подряд держится на рекордно высоком за последний год уровне: 58 пунктов из 90 возможных. В июне этот показатель составлял лишь 50 пунктов.

«Результаты мониторинговых замеров ВЦИОМ показали реакцию населения на денежно-кредитную политику Банка России, направленную на борьбу с инфляцией и сокращением объёма денежной массы в обороте. По мере роста ключевой ставки с июля 2023 года наблюдается увеличение доли населения, считающей, что свободные деньги сейчас лучше положить в банк», — объяснил эксперт центра Алексей Ручин.

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Напомним, с июля по декабрь 2023-го Центробанк более чем вдвое поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых, и пока он продолжает удерживать её на этом уровне. Такое ужесточение монетарной политики в регуляторе объяснили необходимостью сдержать рост потребительских цен на товары и услуги.

Традиционно за счёт повышения ставки ЦБ кредиты в стране дорожают, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается, и спустя определённое время ценовое давление должно будет ослабеть.

На фоне действий ЦБ за последние полгода проценты по вкладам в России практически удвоились. Так, по данным регулятора, если ещё в июне максимальная ставка по депозитам в рублях в десяти крупнейших банках составляла чуть больше 7,8%, то в настоящий момент значение превышает 14,8%.

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«Проценты по депозитам заметно выросли вслед за ключевой ставкой, что побудило многих россиян нести накопления в банки. Причём у населения укрепилась уверенность в том, что их средства в кредитных организациях хорошо защищены: система страхования вкладов успешно работает, а регулятор внимательно следит за состоянием банковского сектора», — рассказал RT директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Как отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, за последние полтора года в России не было ни одного отзыва лицензии у банка. Это говорит о том, что ЦБ удалось навести порядок в отрасли и все кредитные организации сегодня полностью соблюдают законодательство и требования регулятора, подчеркнул депутат.

«Угроз отзывов лицензий тоже в последнее время не просматривается. Кроме того, на рынке сложилась достаточно позитивная ситуация: в прошлом году банки смогли заработать рекордную прибыль на общую сумму 3,3 трлн рублей, что повлияло и на отношение со стороны граждан. Люди увидели, что в отрасли всё работает нормально», — добавил Аксаков в интервью RT.

«Отражает состояние экономики»

О позитивной ситуации в российском банковском секторе ранее заявлял и президент страны Владимир Путин. По его словам, российские кредитные организации выстояли под напором беспрецедентных западных санкций, что стало неожиданностью для самих инициаторов ограничений.

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», — заявил Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным в ноябре 2023-го.

Топ-менеджер тогда согласился с оценкой главы государства и отметил, что западные страны устроили «абсолютный беспредел» в отношении банковского сектора РФ. В частности, были отобраны зарубежные филиалы и дочерние структуры российских компаний, а сейчас происходит их ликвидация. Тем не менее бизнес сумел подготовиться к различным вариантам развития событий. В результате банки уже оправились от санкционного шока, а с точки зрения прибыли 2023-й стал для всей отрасли «очень успешным», подчеркнул Костин.

«Важно, что мы сумели быстро перестроиться. Потеряв западные рынки, мы сфокусировались, конечно, прежде всего на России, но не только — и на дружественных рынках», — рассказал глава ВТБ.

Президент РФ Владимир Путин и президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин

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Всего на данный момент в отношении России действует уже почти 19 тыс. различных санкций (свыше 16 тыс. из них было введено с февраля 2022-го, после начала СВО). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, свидетельствуют материалы специализированной базы данных Castellum.AI.

Западные рестрикции затронули энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финсектор. В частности, кредитные организации страны были отключены от международной платформы для передачи финансовых сообщений SWIFT, а также от платёжных систем Visa и Mastercard. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисных 2015-м (2%) и 2009-м (7,8%), говорится в материалах Международного валютного фонда и Минэкономразвития РФ. Более того, по данным Минэка, в 2023-м ВВП сумел полностью отыграть санкционные потери и вырос сразу на 3,6%.

«Экономика быстро восстановилась, стала оперативно развиваться, что подстегнуло спрос на банковские продукты как у бизнеса, так и у населения. Это и принесло во многом рекордные прибыли банкам, так как предприниматели не боялись брать заёмные средства для инвестиций в свои производства», — отметил Анатолий Аксаков.

Причём, по его словам, за предыдущие несколько лет банковский сектор частично подготовился к западным санкциям. На этом фоне введённые недружественными странами ограничения в конечном итоге не имели разрушительного эффекта для отрасли. Похожую точку зрения выразил и Вячеслав Путиловский.

«Во-первых, сыграла свою роль грамотная политика ЦБ на рынке, включая комплекс антикризисных мер в 2022-м. Кроме того, не все страны присоединились к ограничениям, поэтому сектору удалось перенаправить финансовые потоки в дружественные государства, прежде всего это касается межбанковских расчётов. Плюс банки оказались сравнительно готовы к санкциям: были заранее созданы платёжная система МИР, СБП и наша альтернатива SWIFT. Эти заделы очень сильно помогли нам справиться с санкционным шоком», — заключил Путиловский.