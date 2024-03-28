«Рынок не обманешь»: в Госдуме усомнились в эффективности возможного снижения Западом потолка цен на российскую нефть

Возможное снижение потолка цен на нефть из России не отразится на доходах Москвы, считают в Госдуме. Об обсуждении этой инициативы странами G7 ранее сообщили в Госдепе США. По мнению экспертов, таким образом Запад больше пытается создать медийный эффект и тем самым отпугнуть покупателей российского сырья. Хотя изначально введённые в декабре 2022 года ограничения привели к резкому удешевлению нефти из РФ, уже летом 2023-го котировки превысили установленный лимит в $60 за баррель и с тех пор не опускались ниже этого уровня.

Введённый западными странами потолок цен на российскую нефть оказался неэффективным, и даже в случае его снижения Москва не ощутит серьёзных последствий. Об этом в четверг, 28 марта, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Механизм не сработал, потому что рынок не обманешь. Здесь действуют объективные законы, которые невозможно нарушить. Если пытаться это сделать, могут возникнуть диспропорции, которые ударят по авторам подобных инициатив. Конечно, на Западе будут выдумывать всё новые предложения, но никакое санкционное давление уже не сможет сильно повлиять на нашу экономику», — рассказал Аксаков в интервью RT.

О возможном понижении ценового потолка для российской нефти накануне заявили в Госдепартаменте США. Как сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт, страны «Большой семёрки» изучают такую возможность и намерены продолжить совместную работу по ограничению доходов РФ от продажи сырья.

«В рамках этой коалиции мы уже предприняли шаги по ужесточению контроля за соблюдением потолка цен, в том числе в части необходимых проверок судоходных компаний... ввели санкции против судов и судоходных компаний, которые, как выяснилось, обходят эти требования... против «Совкомфлота» и ряда судов «Совкомфлота». Будет больше, обещаю, мы стремимся ужесточить санкционный режим в отношении России», — подчеркнул Пайетт.

Впрочем, подобными заявлениями американские власти больше «стремятся создать медийный эффект, нежели реальный», уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Западу необходимо постоянно поддерживать «токсичность российской нефти» в информационном поле, чтобы другие страны боялись её покупать и просили у Москвы скидку.

Таким образом США вместе с союзниками пытаются показать, что продолжают бороться с Россией и не оставляют попыток воздействовать на её доходы от экспорта нефти, считает Игорь Юшков. В то же время Запад не вводит санкции в отношении всего флота, перевозящего российскую нефть, а лишь иногда накладывает ограничения на отдельные танкеры, добавил специалист.

«Их задача — повышать издержки экспорта нефти для России, но при этом не перегибать палку. Иначе мы сократим поставки, что приведёт к дефициту на мировом рынке и повышению цен для самих западных стран, тогда как Россия всё равно заработает примерно столько же. При этом каждая последующая попытка Запада усилить санкции и увеличить наши издержки даёт всё меньший эффект, поскольку покупатели начинают всё реже реагировать на подобную риторику», — отметил собеседник RT.

«Нанесёт репутационный ущерб»

Напомним, ещё с февраля 2022 года, после начала СВО, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. В феврале 2023-го похожие ограничения заработали в отношении нефтепродуктов.

Свои действия на Западе объяснили желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

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Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять скидки. Например, в начале 2023 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке торговалась почти по $82 за баррель, а отечественную Urals покупали примерно по $47.

Впрочем, по мере освоения новых транспортных путей российские нефтяники стали уменьшать размер скидок. В результате уже в июле 2023-го стоимость барреля Urals поднялась выше $60 и с тех пор больше не опускалась ниже этой отметки.

На сегодняшний день Россия продаёт свою нефть в среднем по $75 за баррель. Это даже выше, чем заложено в федеральном бюджете на текущий год ($71,3), свидетельствуют материалы Министерства финансов РФ.

Нынешнее положение дел вызывает недовольство западных специалистов. Например, аналитики американского Института международных финансов (IIF) ещё в 2022 году предполагали, что последствия введения ценового потолка «задушат экономику» России. При этом сейчас в организации признают, что ЕС и G7 так и не удалось лишить Москву нефтяных доходов, поскольку западные страны сами обходят собственные ограничения.

«За последний год цена нефти Urals выросла на 50%. В то время как Украине становится всё труднее найти иностранную наличность, к Владимиру Путину деньги текут рекой. Это происходит лишь потому, что ЕС подчиняется Греции и её олигархам, занимающимся грузоперевозками, которые на каждом шагу обходят ограничения G7», — написал 18 марта бывший главный экономист IIF Робин Брукс в социальной сети X.

Ранее эксперт также предлагал опустить ценовой потолок для российской нефти до $50 за баррель. В то же время украинские власти призывали США снизить лимит до $30, о чём со ссылкой на источники сообщала газета The Washington Post. Тем не менее даже в этом случае поставки сырья из РФ на международный рынок не претерпят существенных изменений, уверен Игорь Юшков.

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«Потолок сейчас не соблюдается и не будет соблюдаться, даже если его пересмотрят. Количество танкеров от этого не изменится, процесс страхования тоже. Наоборот, если страны G7 решат опустить лимит до $30—40 за баррель, это нанесёт им репутационный ущерб, так как получится, что Россия нарушает и игнорирует санкции даже сильнее, чем при потолке в $60, продавая за $75», — пояснил Юшков.

На этом фоне в последнее время западные страны пытаются оказывать давление ещё и на импортёров российской нефти. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, недавнее усиление контроля за соблюдением санкций вынудило, например, индийские компании отказаться от закупок дешёвого сырья у РФ. Высвободившиеся объёмы Россия перенаправила в Китай, однако дальнейшие угрозы со стороны G7 рискуют отпугнуть ещё большее число покупателей, что может создать временные трудности для Москвы, не исключил эксперт.

«Между тем РЖД уже повысила приоритетность поставок нефтепродуктов по железной дороге в своих внутренних документах. Работа по этому вопросу также ведётся на уровне правительства. Предполагаем, что во II квартале 2024 года она будет завершена, так как тема актуальна для российского экспорта чёрного золота. В более долгосрочной перспективе Москва нарастит экспорт нефти железнодорожным транспортом через Восточный полигон за счёт расширения пропускной способности БАМа и Транссиба», — заключил собеседник RT.