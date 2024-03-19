Впервые с октября 2023 года: цена российской нефти Urals превысила $75 за баррель

Стоимость российской нефти Urals впервые с октября 2023 года преодолела отметку $75 за баррель. Уже восьмой месяц подряд котировки непрерывно остаются выше установленного Западом ценового потолка. По словам экспертов, удорожание энергосырья сейчас наблюдается во всём мире и, вероятно, продолжится в ближайшее время. Наблюдаемую динамику аналитики объясняют сокращением добычи в странах ОПЕК+, атаками на торговые суда в Красном море, а также растущим спросом на топливо в Индии и Китае. На этом фоне объём нефтегазовых доходов российского бюджета с начала года уже увеличился более чем на 70%, что вызывает недовольство у западных экономистов.

На торгах во вторник, 19 марта, стоимость российской нефти Urals достигла максимального уровня за последние пять месяцев. Об этом свидетельствуют данные финансово-аналитического портала ProFinance.

Во второй половине дня котировки поднимались почти на 0,9% и в определённый момент достигали $75,36 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 31 октября 2023 года.

Всего с начала 2024-го баррель Urals подорожал более чем на 16%. Одной из причин наблюдаемой динамики стало общее повышение цен на углеводороды в мире. Так, стоимость нефти эталонной марки Brent с конца декабря увеличилась примерно на 14% и на торгах 19 марта достигала $87,57 за баррель. Показатель стал самым высоким с ноября прошлого года.

«Поддержку ценам оказывают технические факторы: продление сделки ОПЕК+, сокращение запасов нефти в США, а также сообщения об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры, что может привести к временному снижению экспорта сырья из РФ. Если внешний фон не изменится, то наблюдаемый подъём котировок способен продлиться до середины мая», — рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Нефть на мировом рынке уверенно дорожает и по мере общего роста глобального спроса на топливо, особенно в Индии и Китае, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Также, по его словам, на ценообразование влияет и ситуация в Красном море.

«Хуситы продолжают обстреливать суда, тем самым создавая напряжённость. Это вынуждает некоторые компании менять транспортные пути, что приводит к росту издержек и подорожанию многих товаров, включая энергосырьё», — пояснил собеседник RT.

Как полагает Юшков, в ближайшие месяцы определённое давление на стоимость нефти может оказать увеличение добычи в США, Канаде, Бразилии и Гайане. На этом фоне участники рынка ждут дополнительных решений от ОПЕК+, добавил аналитик.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входит более 20 нефтедобывающих стран, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья и тем самым регулируют предложение углеводородов на мировом рынке. Такая политика призвана удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

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В настоящий момент стороны снижают общий объём нефтедобычи для поддержания цен и готовы принять новые меры, если потребуется. Об этом заявлял российский вице-премьер Александр Новак по итогам встречи с представителями других государств альянса в феврале.

«Договорились, что внимательно продолжим мониторить исполнение взятых на себя обязательств странами, входящими в ОПЕК+. Также рассмотрена была ситуация на рынке, договорились внимательно следить (за ней. — RT). Сегодня ситуация стабильная, будем продолжать мониторить, при необходимости принимать дополнительные решения, которые должны стабилизировать рынок», — говорил Новак в эфире канала «Россия 24».

Хотя не входящие в организацию страны в лице США, Канады, Бразилии и Гайаны планируют увеличивать собственную добычу нефти, по итогам всего 2024 года за счёт действий ОПЕК+ на мировом рынке всё равно может сложиться дефицит сырья в размере 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют материалы Международного энергетического агентства. Нехватка ресурса, в свою очередь, традиционно приводит к увеличению его стоимости.

Забытый потолок

Примечательно, что уже на протяжении восьми месяцев стоимость российской нефти Urals стабильно превышает установленный Западом потолок цен. Такое положение дел может говорить о всё более слабом влиянии санкций на энергетический сектор России, уверены специалисты.

Напомним, с февраля 2022 года, после начала СВО, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. В феврале 2023-го похожие ограничения заработали в отношении нефтепродуктов.

Свои действия на Западе объяснили желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

Нефтеналивной терминал перевалочного комплекса "Шесхарис", входящего в структуру АО "Черномортранснефть" - дочернего общества ПАО "Транснефть", в Новороссийске

РИА Новости

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Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки. Например, в начале 2023 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке торговалась в среднем по $81,8 за баррель, тогда как Urals покупали примерно по $46,8.

Впрочем, по мере освоения новых транспортных путей российские нефтяники стали уменьшать размер скидок. В результате уже в июле 2023-го стоимость барреля Urals поднялась выше $60 и с тех пор больше не опускалась ниже этой отметки.

Нынешнее положение дел вызывает недовольство западных специалистов. Например, главный экономист американского Института международных финансов Робин Брукс признаёт, что Западу не удалось лишить Москву нефтяных доходов. Отчасти эксперт объясняет это действиями Греции, чьи компании по-прежнему занимаются перевозками произведённого в РФ сырья в обход ограничений G7.

«За последний год цена нефти Urals выросла на 50%. В то время как Украине становится всё труднее найти иностранную наличность, к Владимиру Путину деньги текут рекой. Это происходит лишь потому, что ЕС подчиняется Греции и её олигархам, занимающимся грузоперевозками, которые на каждом шагу обходят ограничения G7», — написал Брукс в социальной сети X.

По последним оценкам Министерства финансов России, с января по февраль 2024 года доходы федерального бюджета от продажи энергосырья увеличились более чем на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и превысили 1,62 трлн рублей. Это примерно на 80 млрд рублей больше ожидаемого ранее (базового) уровня.

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«Нефтегазовые доходы… (выросли. — RT) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть за IV квартал 2023 года… В последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым размером», — сообщили в Минфине.

Отметим, что в бюджете России на текущий год заложен дефицит в размере почти 1,6 трлн рублей. Впрочем, при сохранении текущих тенденций на нефтяном рынке итоговое значение может оказаться меньше, считают специалисты.

«Повышение цен на нефть — это хорошая новость для российского бюджета. Чем дороже наше сырьё, тем больше налоговая база и тем лучше себя чувствует казна. У нас бюджет свёрстан с учётом стоимости Urals в $71 за баррель. Если цена будет выше этого показателя, то дефицит бюджета станет уменьшаться», — заключил Игорь Юшков.