Для сдерживания цен: правительство России на полгода запретит вывоз бензина из страны

С 1 марта правительство России собирается на полгода запретить вывоз бензина из страны. Как ожидается, введение экспортных ограничений позволит насытить внутренний рынок горючего в период высокого спроса весной и летом. В это время потребление топлива традиционно увеличивается за счёт массовых отпусков и уборочной компании, а предложение, напротив, снижается в связи с закрытием нефтеперерабатывающих заводов на ремонт. По мнению экспертов, инициатива кабмина поможет избежать образования топливного дефицита и не допустить резкого повышения цен на автозаправках.

С 1 марта 2024 года правительство России планирует ввести временный запрет на вывоз бензина из страны. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил представитель вице-премьера РФ Александра Новака агентству ТАСС.

Предполагается, что ограничение будет действовать на протяжении шести месяцев и позволит компенсировать рост спроса на горючее в весенний и летний периоды. Последний раз власти прибегали к аналогичной инициативе осенью 2023-го для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен.

Причём, как и в прошлый раз, новое решение кабмина предусматривает некоторые исключения. Так, например, экспортный запрет не коснётся поставок бензина в другие государства Евразийского экономического союза (в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию), а также в Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

«Смысл этой меры — не дать образоваться дефициту на рынке и сильно вырасти ценам на топливо. Сейчас мы производим примерно столько же бензина, сколько и потребляем, так что рост экспорта может мгновенно привести к нехватке горючего и его удорожанию. Поэтому решение правительства — это своего рода упреждающий удар перед сезонным повышением спроса», — объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, начиная с середины весны потребление топлива в России традиционно увеличивается в связи с началом полевых работ, автомобильного сезона и периода отпусков. При этом предложение горючего, напротив, снижается, поскольку нефтеперерабатывающие заводы обычно уходят на плановые ремонты. В результате на внутреннем рынке страны может возникать нехватка бензина, что, как правило, приводит к более уверенному повышению цен на заправках.

«Правительство собирается ограничить экспорт немного заранее, чтобы все излишки отправлялись на хранение. В результате, когда позже спрос начнёт расти, его можно будет покрывать не только за счёт текущих мощностей, но и с помощью сформированных запасов, чтобы избежать скачка цен в рознице. Стоимость бензина и так будет расти, но это повышение должно укладываться в инфляцию», — добавил Юшков.

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Помимо запрета на вывоз бензина, власти могут обязать нефтяников нарастить продажи дизельного топлива на бирже. Если сейчас компании должны реализовывать через торговую площадку 12,5% от общего объёма произведённого дизеля, то с 1 марта норматив может быть повышен до 16%.

Как ранее объясняли в кабмине, продажа на бирже части горючего, производимого российскими нефтяниками, даёт независимым АЗС возможность приобретать его по рыночной стоимости. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок.

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«Стоит отметить, что именно дизельное топливо активно используется в сельскохозяйственной технике. Поэтому, если цены на это горючее начнут резко расти, власти могут дополнительно увеличить норматив продаж через биржу», — предположил в разговоре с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Более того, при необходимости руководство страны может по аналогии с бензином запретить и вывоз дизеля за рубеж, считает Игорь Юшков. Также в случае заметного увеличения стоимости горючего правительство может создать стимулы для компаний, чтобы тем было выгоднее продавать топливо на внутреннем рынке, а не на внешнем.

«Это можно сделать, например, за счёт увеличения выплат по демпферу. Тогда на внутренний рынок пойдут дополнительные объёмы горючего, что окажет ещё большее давление на цены», — отметил Игорь Юшков.

Поясним, что в рамках демпфирующего механизма государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при продаже топлива внутри страны. Так, если цены на горючее в России ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета. При более высокой стоимости сырья в РФ бизнес, напротив, отчисляет в казну часть своей прибыли.