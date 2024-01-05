«Ключевая задача — удержать рост цен в рамках инфляции»: как в России может измениться стоимость горючего в 2024 году

В 2023 году бензин на российских АЗС подорожал в среднем почти на 7%, а дизель — на 10% при общем уровне инфляции около 7,6%. Стоимость горючего практически не менялась вплоть до конца весны, но затем начала стремительно расти на фоне сезонных факторов, увеличения поставок топлива за рубеж и урезания компенсаций нефтяникам. Пиковых значений цены достигли к началу октября, после чего стали постепенно снижаться за счёт принятых руководством страны стабилизирующих мер. По оценке правительства, на сегодняшний день внутренний рынок России полностью обеспечен нефтепродуктами. Как в этих условиях может измениться стоимость бензина и дизеля на АЗС в 2024 году — в материале RT.

По итогам 2023 года рост цен на бензин в России оказался чуть ниже показателя инфляции, свидетельствуют материалы Федеральной службы статистики и Министерства экономического развития.

По данным ведомств, за последние 12 месяцев литр горючего марки АИ-92 на заправках страны подорожал в среднем на 6,5% — с 47,21 до 50,26 рубля, а марки АИ-95 — на 6,9%, с 51,35 до 54,87 рубля. Для сравнения: уровень инфляции в стране составил порядка 7,59% в годовом выражении.

В то же время темпы удорожания дизеля оказались несколько выше общего подъёма цен на товары и услуги. За год стоимость этого вида топлива выросла в среднем на 10,3% — с 58,37 до 64,37 рубля.

Впрочем, на протяжении всего 2023-го ценовая динамика на российском рынке горючего была неоднозначной. Например, с января по середину мая стоимость топлива на АЗС страны почти не менялась и в определённые моменты даже незначительно падала. Литр АИ-92 в этот период торговался в среднем по 47,14—47,38 рубля, литр АИ-95 — по 51,34—51,62 рубля, а литр дизеля — по 58,1—58,82 рубля.

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«Свою роль тогда сыграл фактор сезонности: на фоне завершения посевной кампании в стране стал уменьшаться спрос на топливо. Одновременно объём предложения горючего, напротив, увеличился: нефтяникам стало выгоднее поставлять свою продукцию на внутренний рынок, поскольку Запад ввёл ценовые ограничения, а переориентация логистики на Восток требовала времени», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Между тем с конца весны баланс спроса и предложения на рынке горючего начал меняться, и цены стали уверенно расти. Так, к началу октября литр АИ-92 подорожал в среднем до 51,62 рубля, литр АИ-95 — до 56,47 рубля, а литр дизеля — до 64,99 рубля.

Как отмечают эксперты, летом потребление топлива в России выросло в связи с началом автомобильного сезона и уборочной кампании. При этом предложение горючего снизилось, поскольку на нефтеперерабатывающих заводах стартовали плановые ремонты, а энергокомпании увеличили поставки своей продукции за рубеж на фоне перестройки торговых маршрутов и роста экспортных цен.

«Помимо этого, власти объявили о реформе демпфирующего механизма, в рамках которого государство компенсирует нефтяникам часть затрат при поставках топлива на внутренний рынок. Размер льготы был урезан вдвое, и некоторые компании решили добрать выручку за счёт подъёма цен для потребителей. Тем не менее осенью власти восстановили параметры демпфера и ввели ряд ограничений, что позволило стабилизировать ситуацию», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В частности, руководство страны ввело временный запрет на экспорт бензина и заградительные пошлины для перекупщиков. Наряду с этим были увеличены нормативы продажи топлива на бирже, что позволило снизить сначала оптовые цены, а затем и розничные.

«Я думаю, мы справились с этим кризисом вместе с правительством... Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, но уроки, конечно, сделали. Мы должны контролировать (ситуацию с ценами. — RT) и более оперативно принимать решения», — заявил 20 декабря глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в эфире канала «Россия 24».

Как отметил министр, запасы бензина и дизеля в стране увеличились с 10 до 25% и в настоящий момент превышают 2,1 млн и 3 млн т соответственно. Таким образом, внутренний рынок полностью обеспечен топливом, в результате чего в большинстве регионов страны продолжается постепенное снижение цен, подчеркнули в правительстве.

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Тем не менее власти и контролирующие органы должны будут и дальше отслеживать ситуацию с ценообразованием на российских заправках. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания 11 декабря.

«Минэнерго совместно с нефтяными компаниями необходимо согласовать баланс производства зимнего дизельного топлива в стране на весь сезон спроса (до конца марта). Нефтяникам рекомендовано увеличить предложение зимнего дизеля на биржевых торгах», — говорится в сообщении правительства.

По мнению Артёма Деева, в начале 2024 года стоимость горючего может вернуться к росту в связи с запланированным повышением акцизов на бензин и дизель почти на 5%. Впрочем, как полагает Игорь Юшков, руководство страны продолжит принимать меры для удержания роста цен в пределах инфляции.

«В новом году ценовая динамика будет зависеть от того, накопили ли компании достаточно топлива перед началом отопительного сезона и насколько сбалансированным будет график ухода НПЗ на профилактические ремонты. Кроме того, условия демпфера должны остаться прежними, поэтому надеюсь, что такого же серьёзного удорожания топлива, как было в течение 2023-го, не произойдёт. Ключевая задача властей на 2024 год — удержать рост цен в рамках инфляции. Поскольку её уровень прогнозируется в диапазоне 4—4,5%, то примерно на такую величину и должно подорожать горючее», — заключил Юшков.