Отложенный эффект: оптовые цены на бензин в России упали до минимума за полгода
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В понедельник, 30 октября, биржевые цены на бензин в России опустились до минимума за полгода. Так, стоимость горючего АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась до 49,74 тыс. рублей за 1 т, а топливо АИ-95 подешевело до 54,05 тыс. за 1 т. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать в середине апреля.
По сравнению с рекордными уровнями начала осени к настоящему моменту котировки упали примерно на 29%. Главной причиной наблюдаемой динамики стали действия руководства страны, считают эксперты.
«Мы сейчас абсолютно точно видим последствия инициатив властей. Решения правительства не сразу оказали влияние на рынок, и многие эксперты изначально удивлялись, почему меры не работают. Однако эффект, как и должно было быть, оказался отложенным», — рассказал RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Напомним, с января по август 2023 года бензин в опте подорожал более чем в полтора раза, а в первой половине сентября биржевые котировки АИ-92 и АИ-95 ненадолго поднимались до 70,35 тыс. и 76,07 тыс. рублей за 1 т соответственно. Достигнутые значения стали максимальными за всё время наблюдений.
Как объяснял президент Владимир Путин, в условиях повышения стоимости нефти на мировом рынке российским компаниям стало выгоднее поставлять топливо за границу, чем продавать его внутри страны. В результате некоторые регионы столкнулись с нехваткой горючего и стремительным ростом цен. На этом фоне глава государства поручил кабмину принять необходимые меры и наладить взаимодействие с нефтяниками.
«Компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя (топливо. — RT) на экспорт — всё понятно, они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу… Ясно, что экономика компаний и для нас важна, это курица, которая приносит золотые яйца... Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы просил вас более оперативно», — заявил Путин на совещании 27 сентября.
Для нормализации обстановки власти запретили вывозить нефтепродукты из страны и одновременно увеличили размер выплат энергетическим компаниям из бюджета за поставку топлива на внутренний рынок. Кроме того, кабмин потребовал от нефтяников продавать больше бензина на бирже и ввёл заградительную пошлину для пресечения серого экспорта. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба призвала бизнес снизить ценники на АЗС и возбудила несколько дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
«Действия правительства и ФАС позволили сбалансировать спрос и предложение на внутреннем рынке горючего. Скорее всего, тренд к снижению оптовых цен продолжится, но темпы удешевления могут несколько замедлиться. Если вдруг цены вновь пойдут в рост, власти могут ужесточить экспортные квоты, увеличить объём обязательных биржевых продаж, а также применить другие регуляторные механизмы», — отметил в беседе с RT экономист компании BitRiver Андрей Лобода.
- РИА Новости
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Примечательно, что снижение оптовых цен уже начало постепенно отражаться и на динамике розничных. По данным Федеральной службы статистики, за последний месяц литр бензина АИ-92 на российских АЗС подешевел в среднем на 1,6% — до 50,8 рубля, а литр АИ-95 — на 1,8%, до 55,48 рубля.
«Розничные цены могут ещё немного снизиться в ближайшее время... Думаю, уже в ноябре средняя цена одного литра бензина марки АИ-95 может снизиться до 52 рублей в Центральном федеральном округе и крупных городах европейской части России», — предположил Андрей Лобода.
Хотя на сегодняшний день стоимость бензина на российских АЗС всё ещё остаётся примерно на 8,4% выше, чем было в начале года, правительство намерено сократить этот разрыв до уровня инфляции. Её значение по итогам 2023-го может составить порядка 7—7,5%, прогнозируют в Центральном банке.
«Была отмечена тенденция к продолжению снижения цен на топливо в регионах как в мелкооптовом сегменте, так и в рознице в соответствии с их динамикой на биржевых торгах… Федеральной антимонопольной службе совместно с Минэнерго (поручено. — RT) продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин… к уровню не выше инфляции по итогам года», — заявили в кабмине 27 октября.