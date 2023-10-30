Отложенный эффект: оптовые цены на бензин в России упали до минимума за полгода

На торгах в понедельник, 30 октября, биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России впервые за полгода опустились до 49,74 тыс. и 54,05 тыс. рублей за 1 т соответственно. По сравнению с рекордными уровнями сентября котировки упали почти на треть. Во многом эксперты объясняют это отложенным эффектом от инициатив властей. Так, ранее на фоне стремительного удорожания горючего правительство ввело запрет на экспорт нефтепродуктов, обязало бизнес продавать больше топлива на бирже и увеличило выплаты энергетическим компаниям из бюджета за поставку своей продукции на внутренний рынок. По мере удешевления бензина в опте розничные цены тоже стали постепенно снижаться. Как полагают аналитики, в ближайшие месяцы эта тенденция должна сохраниться.

В понедельник, 30 октября, биржевые цены на бензин в России опустились до минимума за полгода. Так, стоимость горючего АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась до 49,74 тыс. рублей за 1 т, а топливо АИ-95 подешевело до 54,05 тыс. за 1 т. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать в середине апреля.

По сравнению с рекордными уровнями начала осени к настоящему моменту котировки упали примерно на 29%. Главной причиной наблюдаемой динамики стали действия руководства страны, считают эксперты.

«Мы сейчас абсолютно точно видим последствия инициатив властей. Решения правительства не сразу оказали влияние на рынок, и многие эксперты изначально удивлялись, почему меры не работают. Однако эффект, как и должно было быть, оказался отложенным», — рассказал RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Напомним, с января по август 2023 года бензин в опте подорожал более чем в полтора раза, а в первой половине сентября биржевые котировки АИ-92 и АИ-95 ненадолго поднимались до 70,35 тыс. и 76,07 тыс. рублей за 1 т соответственно. Достигнутые значения стали максимальными за всё время наблюдений.

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Как объяснял президент Владимир Путин, в условиях повышения стоимости нефти на мировом рынке российским компаниям стало выгоднее поставлять топливо за границу, чем продавать его внутри страны. В результате некоторые регионы столкнулись с нехваткой горючего и стремительным ростом цен. На этом фоне глава государства поручил кабмину принять необходимые меры и наладить взаимодействие с нефтяниками.

«Компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя (топливо. — RT) на экспорт — всё понятно, они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу… Ясно, что экономика компаний и для нас важна, это курица, которая приносит золотые яйца... Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы просил вас более оперативно», — заявил Путин на совещании 27 сентября.

Для нормализации обстановки власти запретили вывозить нефтепродукты из страны и одновременно увеличили размер выплат энергетическим компаниям из бюджета за поставку топлива на внутренний рынок. Кроме того, кабмин потребовал от нефтяников продавать больше бензина на бирже и ввёл заградительную пошлину для пресечения серого экспорта. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба призвала бизнес снизить ценники на АЗС и возбудила несколько дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

«Действия правительства и ФАС позволили сбалансировать спрос и предложение на внутреннем рынке горючего. Скорее всего, тренд к снижению оптовых цен продолжится, но темпы удешевления могут несколько замедлиться. Если вдруг цены вновь пойдут в рост, власти могут ужесточить экспортные квоты, увеличить объём обязательных биржевых продаж, а также применить другие регуляторные механизмы», — отметил в беседе с RT экономист компании BitRiver Андрей Лобода.

РИА Новости

© Мария Девахина

Примечательно, что снижение оптовых цен уже начало постепенно отражаться и на динамике розничных. По данным Федеральной службы статистики, за последний месяц литр бензина АИ-92 на российских АЗС подешевел в среднем на 1,6% — до 50,8 рубля, а литр АИ-95 — на 1,8%, до 55,48 рубля.

«Розничные цены могут ещё немного снизиться в ближайшее время... Думаю, уже в ноябре средняя цена одного литра бензина марки АИ-95 может снизиться до 52 рублей в Центральном федеральном округе и крупных городах европейской части России», — предположил Андрей Лобода.

Хотя на сегодняшний день стоимость бензина на российских АЗС всё ещё остаётся примерно на 8,4% выше, чем было в начале года, правительство намерено сократить этот разрыв до уровня инфляции. Её значение по итогам 2023-го может составить порядка 7—7,5%, прогнозируют в Центральном банке.

«Была отмечена тенденция к продолжению снижения цен на топливо в регионах как в мелкооптовом сегменте, так и в рознице в соответствии с их динамикой на биржевых торгах… Федеральной антимонопольной службе совместно с Минэнерго (поручено. — RT) продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин… к уровню не выше инфляции по итогам года», — заявили в кабмине 27 октября.