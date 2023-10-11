«Сделать жизнь более удобной и комфортной»: Путин предложил давать субсидии на газификацию участникам СВО

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия программы социальной газификации. Теперь государство будет компенсировать расходы на покупку специального оборудования и проведение работ на земельном участке не только многодетным семьям и нуждающимся гражданам, но и участникам СВО, членам их семей, а также инвалидам I группы. Кроме того, глава государства призвал энергетические компании поставлять больше автомобильного топлива на внутренний рынок, а правительству поручил принимать своевременные меры для сдерживания цен на АЗС. Помимо этого, президент рассказал о последствиях западных ограничений в отношении российских нефти и газа. По его словам, энергетический сектор страны адаптировался к новым условиям работы, тогда как разорвавшие связи с Москвой государства сегодня сталкиваются с экономическими проблемами.

Список получателей льгот по программе социальной газификации будет дополнительно расширен. С такой инициативой в среду, 11 октября, выступил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

Как напомнил глава государства, в настоящий момент власти возмещают нуждающимся гражданам расходы на покупку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. Размер компенсации составляет до 100 тыс. рублей на одно домовладение, а право на такую субсидию уже получили почти 52 тыс. человек.

«Это в том числе многодетные семьи и малоимущие люди, которые смогли быстро и без высоких затрат подключить газ к своему дому, сделать жизнь более удобной и комфортной. Предлагаю… внести в этот перечень и участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов I группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», — сказал Путин.

Программа социальной газификации заработала ещё в 2021 году. Её основная цель — довести энергоресурс до каждого дома в посёлках и городах, где проложен магистральный трубопровод, отметил российский лидер.

По его словам, за прошедшее время в России обеспечена техническая возможность присоединить к газовым сетям 1 млн домохозяйств, из которых 375 тыс. уже подключились. Кроме того, с прошлого года программа стала бессрочной и была расширена на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ.

Параллельно руководство страны запустило ряд стратегических проектов для развития газотранспортной системы. Предполагается, что это позволит повысить доступность энергосырья для компаний, предприятий и населённых пунктов.

«Так, запланировано объединение газотранспортных систем запада и востока России. На первом этапе свяжем газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», а затем включим их в единую систему газоснабжения. Вместе со строительством системы «Сила Сибири — 2» это позволит провести газ во многие регионы Сибири и Дальнего Востока страны», — добавил президент.

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Предложение Владимира Путина предоставлять субсидии инвалидам и участникам СВО на покупку оборудования и обустройство земельных участков станет дополнительным подспорьем для граждан и позволит повысить темпы газификации в стране. Таким мнением в разговоре с RT поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Мера направлена на то, чтобы больше домохозяйств могли позволить себе газификацию. Государство уже взяло на себя затраты по строительству газовой инфраструктуры до забора, а непосредственно на территории земельного участка и внутри дома собственник должен развести всё за свои деньги. Это недёшево, поэтому часть и этих затрат государство хочет взять на себя для определённых категорий. Это шаг помощи со стороны властей, который может повысить число желающих газифицировать свои дома», — пояснил Юшков.

Горючий вопрос

Во время своего выступления Владимир Путин также коснулся ситуации на российском рынке горючего. Как отметил президент, в последние месяцы страна столкнулась со скачком цен на бензин и дизельное топливо, однако правительство уже приняло ряд решений для возвращения ситуации «в нормальное русло».

«Вновь обращаю внимание наших ведущих энергокомпаний: в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям. В свою очередь, правительство прошу действовать более оперативно, принимать меры превентивного характера — до того, как ситуация приобретёт острый характер», — призвал глава государства.

Всего с начала 2023 года оптовые цены на бензин и дизель в России выросли примерно в полтора раза и в сентябре обновляли исторический максимум. В то же время на заправках страны стоимость горючего увеличилась в среднем на 9—10,6%, что вдвое превысило общий уровень инфляции. Об этом свидетельствуют материалы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи и Росстата.

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Как ранее объяснял Путин, одной из главных причин такой динамики стал резкий рост мировых цен на нефть. Так, в условиях удорожания сырья на международных площадках российским компаниям стало прибыльнее поставлять топливо за границу, чем продавать его внутри страны. Это, в свою очередь, привело к нехватке горючего в ряде регионов и повышению цен.

Для нормализации обстановки власти ввели ограничения на экспорт нефтепродуктов за рубеж и одновременно решили увеличить размер выплат энергетическим компаниям из бюджета за поставку топлива на внутренний рынок. Кроме того, кабмин потребовал от нефтяников продавать больше бензина и дизеля на бирже, а Федеральная антимонопольная служба призвала бизнес снизить ценники на АЗС и возбудила несколько дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

На этом фоне только с начала октября бензин и дизель на бирже подешевели примерно на 5—10%, а в розничном сегменте цены снизились в среднем на 0,5—0,6%. Впрочем, как полагают эксперты, в ближайшее время власти продолжат внимательно отслеживать ситуацию.

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«Для стабилизации цен на топливо в России необходимо не только обеспечить поставки отечественным потребителям, но также наладить эффективное управление и установить контроль за ценами на рынке. На данный момент мы всё ещё иногда видим огромные различия между стоимостью горючего на независимых заправках и АЗС крупных нефтяных компаний», — отметил в разговоре с RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шейдерман.

Санкционный рикошет

Отдельную часть своего выступления Владимир Путин посвятил последствиям энергетических санкций Запада в отношении России. По его словам, даже в условиях всех внешних ограничений топливно-энергетический комплекс страны продолжает стабильно работать.

«Производственные и финансовые показатели устойчивы. Благодаря действиям компаний и властей увеличен танкерный флот, созданы новые механизмы платежей, страхования и перестрахования наших грузов. В итоге в короткие сроки удалось переключить поставки нефти на быстрорастущие и перспективные рынки других регионов мира — это Юг, Восток… Газовые и угольные компании также переключают поставки с атлантического рынка на азиатский», — подчеркнул Путин.

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В то же время, как отметил президент, отказавшиеся от сотрудничества с Москвой европейские страны начинают сталкиваться с проблемами, поскольку прежде их экономическое и социальное благополучие во многом строилось на дешёвом российском сырье. Сегодня этим государствам приходится переплачивать за энергоресурсы, в результате чего темпы роста ВВП ЕС замедлились почти до нуля, а промышленное производство и доходы граждан стали сокращаться.

«Реальные располагаемые доходы населения в еврозоне в I квартале текущего года… -1,2% (по сравнению с IV кварталом 2022-го. — RT). Напомню, что в Российской Федерации за этот же период времени — +4,4%, за II квартал — +5,3%... Да, база разная — это понятно, но тенденция — вот что важно. Это показатель качества экономической политики. Иногда смотришь — удивляешься, чего они делают там. Ну, это их выбор», — сказал Владимир Путин.

Напомним, в 2022 году в рамках санкционной политики ЕС ввёл эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ морем, а также запретил своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене сверх установленного лимита. Своё решение в Европе объяснили желанием надавить на Москву и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В дополнение к этому была остановлена прокачка российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Одновременно Евросоюз резко уменьшил закупки российского газа. Так, прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию. Наряду с этим были подорваны три из четырёх магистралей системы «Северный поток», и транспортировка энергоресурса по ним стала невозможной.

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Хотя на сегодняшний день ЕС продолжает импортировать российский природный газ через Турцию и Украину, власти объединения отказываются запустить прокачку сырья по уцелевшей ветке «Северного потока». В то же время Европа наращивает закупки американского СПГ, который обходится на 30% дороже российского, «здравого объяснения этому не существует», отметил Путин.

«Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем — уже всё понятно и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруют уже без всякого анализа происходящих событий… Как известный случай: назло кондуктору — куплю билет, а не поеду. Самому себе (назло. — RT). Зачем?» — добавил Путин.

По словам Игоря Юшкова, помимо США, на сегодняшний день Европа активно закупает энергоресурсы у Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ. Кроме того, значительные объёмы горючего в ЕС поставляет Индия из переработанной российской нефти. Таким образом, страны Евросоюза сумели найти альтернативных поставщиков энергии вместо Москвы, но ценой высоких логистических издержек, отметил в беседе с RT экономист компании BitRiver Андрей Лобода.

«Энергокризис в ЕС не преодолён, а предложения от географически удалённых от ЕС экспортёров явно потеряли и ценовую привлекательность, и прогнозируемое исполнение логистических поставок. С учётом всех текущих тенденций качество жизни граждан Европы будет снижаться в разы», — заключил Лобода.