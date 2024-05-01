Медина считает, что «Спартак» может выиграть Кубок России
- РИА Новости
«Сегодня была отличная победа, мы играли супер. Мы заслуживали этой победы. Можем ли выиграть Кубок России? Думаю, да», — цитирует Медину «Спорт-Экспресс».
Сегодня красно-белые одержали победу над «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов. Игра завершилась со счётом 2:0.
Таким образом, команда вышла в финал Пути регионов. Соперник по решающему матчу определится в противостоянии между «Ростовом» и «Балтикой».
Ранее сообщалось, что Соболев забил пятый гол в ворота «Динамо» в этом сезоне.