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Медина считает, что «Спартак» может выиграть Кубок России

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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина оценил шансы команды на победу в Кубке России по футболу.
Медина считает, что «Спартак» может выиграть Кубок России
  • РИА Новости

«Сегодня была отличная победа, мы играли супер. Мы заслуживали этой победы. Можем ли выиграть Кубок России? Думаю, да», — цитирует Медину «Спорт-Экспресс».

Сегодня красно-белые одержали победу над «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов. Игра завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, команда вышла в финал Пути регионов. Соперник по решающему матчу определится в противостоянии между «Ростовом» и «Балтикой».

Ранее сообщалось, что Соболев забил пятый гол в ворота «Динамо» в этом сезоне.

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