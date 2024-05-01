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В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности

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В парламенте Грузии объявили красный уровень опасности из-за попыток демонстрантов прорваться в здание.

Об этом говорится в соцсетях законодательного органа страны.

«В связи с нападение на Дворец парламента... с 23:00 1 мая во Дворце парламента был активирован красный уровень опасности», — отмечается в заявлении.

Внутри сейчас могут остаться только те, кому разрешено руководителем аппарата парламента. Все остальные должны немедленно его покинуть.

Ранее стало известно, что в Тбилиси протестующие против закона об иноагентах жгут что-то на улице и строят баррикады.

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