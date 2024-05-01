Франция увеличит пограничную охрану в аэропортах Парижа перед Олимпиадой

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что в аэропортах Парижа увеличат количество пограничников перед Олимпийскими играми — 2024.

«Впечатления в аэропорту станут первым и последним воспоминанием, которое заберут спортсмены, средства массовой информации со всего мира и многочисленные посетители», — приводит слова Удеа-Кастера Inside The Games.

Также отмечается, что у организаторов в планах закрыть воздушное пространство над Парижем во время церемонии открытия Игр.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что парижские мусорщики пригрозили забастовкой на время Олимпиады.