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Новые санкции США против России затронули суда и компании проекта «Арктик СПГ — 2»

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Новые санкции, которые были введены Соединёнными Штатами против России, затронули суда и компании, связанные с российским проектом «Арктик СПГ — 2».
Новые санкции США против России затронули суда и компании проекта «Арктик СПГ — 2»
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что, в частности, речь идёт про компании Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда.

Также ограничения были наложены на российские компании, обеспечивающие морскую логистику и строительную поддержку для энергетических проектов России, включая «Арктик СПГ — 2».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США сообщило о введении санкций против войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России и российской авиакомпании «Победа».

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