В Турции 28 полицейских пострадали во время первомайских столкновений
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Как он написал на своей странице в соцсети X, 1 мая в День труда и солидарности политическими партиями, профсоюзами и неправительственными организациями в 78 провинциях страны было организовано 210 мероприятий.
«Всего были задержаны 226 человек, в том числе 217 в Стамбуле, четверо — в Тунджели, трое — в Кахраманмараше и двое — в Айдыне... В ходе этих инцидентов лёгкие ранения получили 28 сотрудников правоохранительных органов», — сообщил министр.
Ерликая добавил, что по всей стране прошло большое количество согласованных мероприятий. В них приняли участие порядка 241 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в ходе акций в честь Дня труда в Париже 12 французских полицейских и жандармов получили ранения и в состоянии средней тяжести попали в больницы.