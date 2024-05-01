Глава МИД Израиля назвал президента Колумбии антисемитом
Данное оскорбление он опубликовал на своей странице в соцсети X в связи с тем, что Колумбия с 2 мая разрывает дипломатические отношения с Израилем.
«Отношения между Израилем и Колумбией всегда были тёплые, и ни один исполненный ненависти президент-антисемит не может этого изменить», — написал министр.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна 2 мая разорвёт отношения с Израилем из-за геноцида, устроенного израильскими военными в секторе Газа.