Глава МИД Израиля назвал президента Колумбии антисемитом

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал президента Колумбии Густаво Петро антисемитом.

Данное оскорбление он опубликовал на своей странице в соцсети X в связи с тем, что Колумбия с 2 мая разрывает дипломатические отношения с Израилем.

«Отношения между Израилем и Колумбией всегда были тёплые, и ни один исполненный ненависти президент-антисемит не может этого изменить», — написал министр.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна 2 мая разорвёт отношения с Израилем из-за геноцида, устроенного израильскими военными в секторе Газа.