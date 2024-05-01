Колумбия разорвёт отношения с Израилем 2 мая из-за геноцида в секторе Газа
- AP
Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе первомайской манифестации в Боготе.
«Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона приняла решение подключиться к судебному иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.