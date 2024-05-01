«Спартак» не рассматривает кандидатуры Черчесова и Карпина на пост главного тренера
- РИА Новости
«Черчесова нет среди кандидатов. Это моё решение. Карпина тоже нет в шорт-листе на пост главного тренера «Спартака», — приводит слова Амарала Sport24.
Он отметил, что готов взять на себя ответственность за выбор нового главного тренера.
14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович.
Ранее Амарал заявил, что Абаскаль сам просил об отставке с поста главного тренера «Спартака».