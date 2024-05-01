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«Спартак» не рассматривает кандидатуры Черчесова и Карпина на пост главного тренера

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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил, кого нет в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера.
«Спартак» не рассматривает кандидатуры Черчесова и Карпина на пост главного тренера
  • РИА Новости

«Черчесова нет среди кандидатов. Это моё решение. Карпина тоже нет в шорт-листе на пост главного тренера «Спартака», — приводит слова Амарала Sport24.

Он отметил, что готов взять на себя ответственность за выбор нового главного тренера.

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович.

Ранее Амарал заявил, что Абаскаль сам просил об отставке с поста главного тренера «Спартака».

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