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Амарал заявил, что Абаскаль сам просил об отставке с поста главного тренера «Спартака»

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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что испанец Гильермо Абаскаль сам просил об отставке с поста главного тренера клуба.
Амарал заявил, что Абаскаль сам просил об отставке с поста главного тренера «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Решение было сложным. Правда ли, что Абаскаль сам просил об отставке? Да», — приводит слова Амарала РИА Новости.

14 апреля клуб объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович.

После увольнения испанца команда ни разу не проиграла.

Ранее Амарал сообщил, что Слишкович является кандидатом на должность главного тренера «Спартака».

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