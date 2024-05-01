Амарал заявил, что Абаскаль сам просил об отставке с поста главного тренера «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что испанец Гильермо Абаскаль сам просил об отставке с поста главного тренера клуба.

«Решение было сложным. Правда ли, что Абаскаль сам просил об отставке? Да», — приводит слова Амарала РИА Новости.

14 апреля клуб объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович.

После увольнения испанца команда ни разу не проиграла.

Ранее Амарал сообщил, что Слишкович является кандидатом на должность главного тренера «Спартака».