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В «Спартаке» заявили, что Слишкович является кандидатом на должность главного тренера

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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что Владимир Слишкович является кандидатом на должность главного тренера команды.
В «Спартаке» заявили, что Слишкович является кандидатом на должность главного тренера
  • РИА Новости

«Шорт‑лист есть. Владимир там есть. Я не выбираю тренеров по паспорту, выбираю по качеству. Он должен быть достоин. Считаю, что быть тренером «Спартака» должен тот, кто понимает реальность страны и клуба», — приводит слова Амарала «Матч ТВ».

14 апреля клуб объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Слишкович назначен исполняющим обязанности.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля.

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