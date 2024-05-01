«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля

«Спартак» ни разу не проиграл после увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

На данный момент обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

1 мая «Спартак» победил «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России (2:0).

До этого красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке, в чемпионате страны разгромили «Ростов» (5:1), сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и обыграли «Локомотив» (3:2).

«Спартак» объявил об отставке Абаскаля 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Соболев забил пятый гол в ворота «Динамо» в этом сезоне.