«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля
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На данный момент обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.
1 мая «Спартак» победил «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России (2:0).
До этого красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке, в чемпионате страны разгромили «Ростов» (5:1), сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и обыграли «Локомотив» (3:2).
«Спартак» объявил об отставке Абаскаля 14 апреля.
Ранее сообщалось, что Соболев забил пятый гол в ворота «Динамо» в этом сезоне.