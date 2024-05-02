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Медведчук назвал имена организаторов одесской трагедии 2 мая 2014 года

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Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

По его словам, сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланировано киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

Кроме того, Медведчук отметил, что за десять дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе.

«В обсуждении принимали участие (бывшие. — RT) глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий», — сказал Медедчук.

При этом, по его словам, к консультациям по операции был привлечён и глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский.

Медведчук подчеркнул, что все они понесут неотвратимое наказание.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка Совета Европы взять вопрос расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов под свой контроль провалилась.

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