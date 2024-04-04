Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка Совета Европы взять вопрос расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов под свой контроль провалилась.

«До сих пор не расследованы преступления Вооружённых сил Украины, так называемых добровольческих батальонов, включая жуткую сцену, когда в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли 48 человек. Никакого расследования не проводилось, это всё было только на словах», — сказал Лавров.

Он добавил, что попытка Совета Европы взять под контроль это расследование провалилась.

«Никто не собирался ни в чём этому Совету Европы помогать, а сам он оказался бессилен», — заявил Лавров.

Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года. Тогда в результате столкновения между сторонниками и противниками «евромайдана» проукраинские активисты и националисты разгромили лагерь сторонников «антимайдана» на площади Куликово Поле.

Итогом конфликта стал поджог Дома профсоюзов, где попытались укрыться сторонники «антимайдана». Многие люди сгорели заживо, кто-то отравился дымом. Всего в тот день погибли 48 человек, 42 из которых — в Доме профсоюзов, более 250 пострадали.