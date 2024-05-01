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Протестующие в Тбилиси десять минут пытались поджечь флаг России

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В Тбилиси участники акции протеста против закона об иноагентах порядка десяти минут пытались поджечь флаг России, но так и не смогли этого сделать.
Протестующие в Тбилиси десять минут пытались поджечь флаг России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, митингующие привязали российский флаг к воротам парламента Грузии, после чего пытались поджечь его сначала зажигалками, потом спичками. Всё это происходило под одобрительные возгласы окружающих.

В итоге десять минут спустя они так и не смогли поджечь флаг, и один из протестующих сорвал его с ворот и порвал.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси спецназ применил водомёты и перцовый газ против митингующих.

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