Госдеп США: санкции в отношении России направлены против «Арктик СПГ — 2»

В Государственном департаменте США заявили, что очередные американские ограничения против России преследуют целью подорвать производство энергии в стране. В частности, удар направлен на российский проект «Арктик СПГ — 2».

© РИА Новости / Павел Львов