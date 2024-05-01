Госдеп США: санкции в отношении России направлены против «Арктик СПГ — 2»
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«Сегодняшние действия демонстрируют неизменную решимость Соединённых Штатов ограничить производственные и экспортные возможности проекта «Арктик СПГ — 2», — заявили в ведомстве.
Также целью заявлен подрыв поддержки российского проекта третьими сторонами.
Ранее сообщалось, что новые санкции, которые были введены Соединёнными Штатами против России, затронули суда и компании, связанные с российским проектом «Арктик СПГ — 2».
1 мая Министерство финансов США сообщило о введении новых антироссийских ограничений. Так, например, санкции были введены против войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России и российской авиакомпании «Победа».