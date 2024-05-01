Рублёв — о победе над Алькарасом: это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«Самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен — не сказал ни слова. Даже когда проигрывал. Ещё важно то, что я прибавлял на подаче», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2. В полуфинале турнира Рублёв сыграет с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Отметим, что россиянин прервал серию испанца из 14 побед на грунтовом турнире в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Модрич посетил победный матч Рублёва с Алькарасом на «Мастерсе» в Мадриде.