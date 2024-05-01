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Модрич посетил победный матч Рублёва с Алькарасом на «Мастерсе» в Мадриде

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Известные футболисты посетили четвертьфинальный матч между россиянином Андреем Рублёвым и испанцем Карлосом Алькарасом на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.
Модрич посетил победный матч Рублёва с Алькарасом на «Мастерсе» в Мадриде
  • Gettyimages.ru

Среди игроков были экс-нападающие сборной Испании Рауль и Давид Вилья, а также полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина. Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.

В полуфинале турнира Рублёв сыграет с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Ранее сообщалось, что Рублёв прервал 14-матчевую победную серию Алькараса на «Мастерсе» в Мадриде.

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