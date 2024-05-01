Модрич посетил победный матч Рублёва с Алькарасом на «Мастерсе» в Мадриде

Известные футболисты посетили четвертьфинальный матч между россиянином Андреем Рублёвым и испанцем Карлосом Алькарасом на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

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