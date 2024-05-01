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Мюллер — о 150 матчах в ЛЧ: в моём возрасте обычно нужна инвалидная коляска

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал преодоление отметки в 150 матчей в Лиге чемпионов.
Мюллер — о 150 матчах в ЛЧ: в моём возрасте обычно нужна инвалидная коляска
  • Gettyimages.ru

«Чтобы достичь таких цифр, вам нужно хорошо питаться и спать. В моём возрасте обычно уже требуется инвалидная коляска», — цитирует Мюллера RMC Sport.

В юбилейном матче 34-летнего игрока «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в рамках первой полуфинальной игры Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель назвал виновного в пропущенных голах «Баварии» в матче с «Реалом».

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