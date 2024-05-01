Тухель назвал виновного в пропущенных голах «Баварии» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру защитника Ким Мин Чжэ в матче с «Реалом» в первой встречи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

«Ким Мин Чжэ дважды был слишком жадным. Он слишком рано сделал первое движение против Винисиуса. Он гадал и действовал слишком агрессивно. Второй гол — это была ещё одна ошибка», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. Нападающий «Реала» Винисиус оформил дубль. Второй гол бразилец забил с пенальти после того, как Ким Мин Чжэ сфолил в своей штрафной.

Ранее Гарри Кейн заявил, что Джуд Беллингем пытался сбить его с толку перед исполнением пенальти.