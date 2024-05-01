RT в Telegram
Подпишись

Тухель назвал виновного в пропущенных голах «Баварии» в матче с «Реалом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру защитника Ким Мин Чжэ в матче с «Реалом» в первой встречи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Тухель назвал виновного в пропущенных голах «Баварии» в матче с «Реалом»
  • Gettyimages.ru

«Ким Мин Чжэ дважды был слишком жадным. Он слишком рано сделал первое движение против Винисиуса. Он гадал и действовал слишком агрессивно. Второй гол — это была ещё одна ошибка», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. Нападающий «Реала» Винисиус оформил дубль. Второй гол бразилец забил с пенальти после того, как Ким Мин Чжэ сфолил в своей штрафной.

Ранее Гарри Кейн заявил, что Джуд Беллингем пытался сбить его с толку перед исполнением пенальти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить