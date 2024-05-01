Кейн заявил, что Беллингем пытался сбить его с толку перед исполнением пенальти

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о диалоге с полузащитником Джудом Беллингемом во время исполнения пенальти в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я не знаю, что именно он мне сказал. Я увидел, как он что-то пробормотал мне на ухо. Я был сосредоточен на реализации пенальти. Уверен, он хотел сбить меня с толку», — цитирует Кейна Marca.

Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.

Англичанин на 57‑й минуте забил второй гол «Баварии», реализовав пенальти.

Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.

Ранее Тони Кроос заявил, что «Реал» заслужил ничью в матче с «Баварией».