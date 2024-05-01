Кроос: «Реал» заслужил ничью в матче с «Баварией»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос оценил ничейный результат матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Думаю, мы заслужили ничью, но, конечно, мы уверены, что дома обеспечим себе выход в финал», — приводит слова Крооса официальный сайт «Реала».

Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.

На 24‑й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Лерой Сане с передачи Конрада Лаймера на 53‑й минуте сравнял счёт.

Гарри Кейн на 57‑й минуте забил второй гол «Баварии», реализовав пенальти, который был назначен за фол Лукаса Васкеса из «Реала» в своей штрафной площади. На 83-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счёт, также реализовав пенальти, назначенный за фол Ким Мин Джэ.

Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Мюллер стал третьим игроком в истории ЛЧ, сыгравшим 150+ игр за один клуб.