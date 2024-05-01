МВД Грузии опровергло применение резиновых пуль при разгоне протеста в Тбилиси

Заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что сотрудники правоохранительных органов при разгоне демонстрации в Тбилиси у здания парламента не использовали резиновые пули.

Об этом он сказал на брифинге.

«Сотрудники МВД Грузии не использовали резиновые пули, несмотря на то что имеют на это полное законное основание», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что демонстранты в Тбилиси, несмотря на требования сотрудников МВД, перекрыли левую и правую набережные реки Куры, тем самым парализовав там автомобильное движение.

Ранее стало известно, что в Тбилиси протестующие против закона об иноагентах жгут что-то на улице и строят баррикады.