МВД Грузии опровергло применение резиновых пуль при разгоне протеста в Тбилиси
Об этом он сказал на брифинге.
«Сотрудники МВД Грузии не использовали резиновые пули, несмотря на то что имеют на это полное законное основание», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что демонстранты в Тбилиси, несмотря на требования сотрудников МВД, перекрыли левую и правую набережные реки Куры, тем самым парализовав там автомобильное движение.
Ранее стало известно, что в Тбилиси протестующие против закона об иноагентах жгут что-то на улице и строят баррикады.